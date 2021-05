Merching

Einbrecher schlagen an der Landsberger Straße zu

In Merching sind Unbekannte in eine Lagerhalle eingebrochen.

Einbrecher dringen in eine Lagerhalle an der Landsberger Straße in Merching ein. Sie machen Beute und richten einen Sachschaden an.

