Unbekannter wirft in Dasing Scheibe an Radlader ein

Rund 3000 Euro Schaden entstehen an einem Baufahrzeug in Dasing. Ein unbekannter hat mit einem Stein die Windschutzscheibe eingeworfen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, wurde an einem Radlader mit einem Stein die Windschutzscheibe eingeworfen. Das Baufahrzeug war zu dieser Zeit in einer Sandgrube bei St. Franziskus abgestellt.

Dasing: Schaden am Radlader beträgt 3000 Euro

Der Schaden belaufe sich auf ca. 3000 Euro, so schätzt die Polizei Friedberg. Sie bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall.

