Schmiechen

06:00 Uhr

Schmiechen ist begehrt, doch Bauplätze sind rar

In Schmiechen hatte die Gemeinde vor Kurzem noch das Baugebiet Bahnwegfeld ausgewiesen.

Plus Dorfidylle mit viel Grün – das bietet Schmiechen seinen Einwohnern. Wer ein Haus kaufen oder bauen will, muss tief in die Tasche greifen. Bauplätze sind rar.

Von Edigna Menhard

In der südlichsten Gemeinde des Landkreises Aichach-Friedberg schien man einen Hang zur Extravaganz und zum Luxus zu haben, wenigstens im 13. Jahrhundert. Denn der damalige Ortsadel, die Herren von Schmiechen, ließ sich ein Wappen gestalten, das ein auffälliger, silberner Stulphut ziert, der mit seinem Hermelinbesatz und den drei imposanten goldenen Straußenfedern ziemlich Eindruck schindet. Das heutige Gemeindewappen hat dieses Element aufgegriffen - auch wenn sich die Kommune, zu der auch noch Unterbergen gehört, mittlerweile weitaus bescheidener zeigt. Der Luxus liegt woanders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen