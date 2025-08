Bald regeln Kameras bei der Tiefgarage Ost die Parkraumbewirtschaftung

An vielen Supermarktplätzen gibt es sie bereits: Kameras, die die Ein- und Ausfahrt überwachen. Auch andere Kommunen haben sie bereits im Einsatz, etwa in Günzburg. Nun sollen sie bald auch bei der Tiefgarage Ost in der Friedberger Innenstadt zum Einsatz kommen. Die Entscheidung des Werkausschusses hat einige Vorteile. Für Falschparker könnte es aber eine böse Überraschung geben.

Marina Wagenpfeil

86316 Friedberg

Tiefgarage