Ab 1. Januar gehört Schmiechen zum Tarifverbund MVV - was das bedeutet

Bahnfahrer aus Schmiechen können sich freuen: zum 1. Januar wird der Nachbarlandkreis Landsberg/Lech in den Münchner Verkehrs-und Tarifverbund (MVV) einbezogen. Das Tarifgebiet wird dabei von Süden her über Egling hinaus bis zum Bahnhof Schmiechen ausgedehnt. Darüber informiert Bürgermeister Josef Wecker nun die Bürgerinnen und Bürger.

Er hebt das Engagement des Verkehrsexperten und Gemeinderats Herbert König hervor, dem diese Regelung zu verdanken sei. Denn nach der ursprünglichen Planung hätte das MVV-Tarifgebiet in der Nachbargemeinde Egling geendet. „Da Schmiechen gleichzeitig der südlichste Bahnhof im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) ist, wird so eine Tariflücke zwischen Schmiechen und Egling vermieden“, so Wecker.



Gleichzeitig tritt auch der Landkreis Weilheim/Schongau dem MVV bei. Das bedeutet: Für alle Fahrten von Schmiechen über Geltendorf in Richtung München und das übrige MVV-Tarifgebiet (also z.B. auch bis zum Chiemsee, bis Kufstein, Bayrischzell oder zum Flughafen) sowie in den Raum Landsberg, zum Ammersee, nach Weilheim und Schongau kommt ab 1. Januar der MVV-Tarif zur Anwendung.

MVV-Tarif ist vor allem für gelegentliche Bahnfahrer günstig

Unabhängig davon gilt weiterhin das Deutschland-Abo auch im MVV. Auch zum neuen Preis von künftig 58 Euro im Monat dürfte das für Pendler und häufige Fahrer weiterhin das günstigste Ticket sein. Interessant werden die MVV-Tickets laut der Gemeinde Schmiechen jedoch für gelegentliche Nutzer: Schmiechen wird im MVV der Preiszone 6 zugeordnet; eine Einzelfahrt nach München (Preisstufe M-6) kostet dann 16,20 Euro bzw. mit der MVV-Streifenkarte acht Streifen, was 14,24 Euro entspricht. Besonders günstig sind die Tageskarten, die jeweils bis 6 Uhr des Folgetages gelten: Für eine Person nach München 17,60 Euro, die Gruppentageskarte für bis zu fünf Personen nur 32,60 Euro. Wichtig: Die Preisstufe M-6 schließt bereits alle Verkehrsmittel in Zone M für München mit ein. Man braucht also nicht mehr, wie bisher, eine separate Fahrkarte für U-Bahn, Tram oder Bus. Auch zum Flughafen gilt die Preisstufe M-6, für eine Einzelfahrt also 16,20 Euro bzw. 14,24 Euro mit Streifenkarte (zum Vergleich: Heute im Bahntarif 26,30 Euro).



Aber auch zum Ammersee wird‘s für Schmiechen interessant: Eine Fahrt etwa nach Utting kostet dann mit Einzelfahrt 4,10 Euro, mit Streifenkarte 3,56 Euro (zwei Streifen), mit Tageskarte für eine Person 9,70 Euro und mit Gruppentageskarte (bis zu fünf Personen) 18,70 Euro. Besonders günstig ist im MVV der Kindertarif: Kinder bezahlen pro Fahrt im gesamten MVV, unabhängig von der Strecke, nur 1,90 Euro, mit Streifenkarte nur 1 Streifen ( 1,78 Euro). Eine Fahrt in die Nachbarbahnhöfe Egling und Walleshausen zählt als Kurzstrecke und kostet 2 Euro (1,78 Euro für einen Streifen mit Streifenkarte). 2026 soll der MVV-Tarif dann voraussichtlich sogar bis Garmisch/Mittenwald/Pfronten ausgedehnt werden.

Weiteres Ziel: MVV-Tarif auch für Fahrten über Mering



„Was wir leider, trotz erheblichem Einsatz gemeinsam mit den Bürgermeistern von Egling, Merching und Mering, noch nicht erreicht haben, ist, dass der MVV-Tarif auch für Fahrten über Mering nach München gilt“, bedauert Josef Wecker. Herbert König habe dafür bereits eine praktische Lösung entwickelt. Die Verhandlungen mit dem Landkreis über die Finanzierung seien nun aber zurückgestellt, weil zwischenzeitlich auch eine Ausdehnung des MVV-Tarifs auf den ganzen AVV untersucht wird. Das bedeutet: Für Fahrten nach München über Mering gilt zunächst weiterhin der allgemeine Eisenbahntarif. „Das ist noch unbefriedigend, wir bleiben da aber weiter am Ball!“, verspricht Wecker.

Auch schon die jetzt erreichte Zwischenstufe – Schmiechen im MVV über Geltendorf – stelle ein wesentliches Plus für die Gemeinde dar. Alle MVV-Tickets gibt es dann auch am Fahrkartenautomaten in Schmiechen sowie digital in den einschlägigen Apps von MVV, MVG, BRB oder DB. (AZ)