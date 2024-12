Fusion von AVV und MVV: Vorbereitungen gehen weiter – es gibt aber auch Fragezeichen

Kommt der Zusammenschluss des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds mit dem Münchner MVV Anfang 2026 oder werden die Überlegungen zu den Akten gelegt? Auch nach der Aufsichtsratssitzung vom Mittwoch bleibt diese Frage offen. Sicher ist jedoch: „Die Aufsichtsräte haben einstimmig für weitere Verhandlungen gestimmt“, so der Aufsichtsratsvorsitzende, der Augsburger Landrat Martin Sailer, nach der Sitzung. Und schickt gleich hinterher: Bis Mitte Januar müssen wichtige Fragen abschließend geklärt werden. Dann will der Aufsichtsrat entscheiden, ob über die Fusion von den Gesellschaftern entschieden werden soll - oder ob es gar nicht so weit kommt.

