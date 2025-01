Aus Werbespot mit Millionen-Reichweite wird eine eigene Single

Ein steigendes Einhorn, ein Koch, der einen Hummer jagt, ein tanzender Sessel mit Riesenohren, ein Artist im einarmigen Handstand – und mittendrin Matthias Schweighöfer, der als wandelnde Soundbox durch die Wohnzimmerabteilung von XXXLutz düst. Für ihr 80-jähriges Jubiläum lässt es die Möbelhauskette in der Werbung so richtig krachen. Vielen Fernsehzuschauern dürfte dieser Spot aufgefallen sein. Und die meisten haben sich wohl auch einen Ohrwurm „eingefangen“. Denn das eingängigste Element des Werbeclips ist zweifellos der Song. Diese Gute-Laune-Hymne heißt „Celebrate Living“ – und wird von Singer- und Songwriter Adrian Winkler gesungen, der lange in Dasing und Aichach lebte und inzwischen in München wohnt.

