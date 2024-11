Brigit Geier will für die FDP in den Bundestag

Birgit Geier aus Mering wurde bei der Wahlkreisversammlung von den beiden Kreisverbänden Augsburg-Land und Aichach-Friedberg mit nur einer Enthaltung zur Direktkandidatin der FDP für die Bundestagswahl 2025 gewählt. Seit 2017 setzt sich Geier als Ortsvorsitzende im südlichen Landkreis und seit 2023 als stellvertretende Kreisvorsitzende in Aichach-Friedberg sowie als stellvertretende Vorsitzende der FDP Schwaben für liberale Werte ein. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern.

Nach einem Studium der Physik in München und Augsburg und mehreren Jahren Berufstätigkeit in der Halbleiterindustrie ist sie derzeit als Forschungsmanagerin bei der Fraunhofer-Gesellschaft tätig. Die 56-Jährige möchte mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung wichtige Impulse für die regionale und nationale Politik setzen. Ihr Ziel ist ein erfolgreicher Transfer von Forschung in Wirtschaft und Gesellschaft, um Deutschland innovativ und zukunftsfähig zu gestalten. Dies umfasst auch einen effektiven und effizienten Klimaschutz, bei dem ein sektorübergreifender Emissionshandel im Mittelpunkt steht. Ein besonderes Anliegen ist ihr, allen Gegnern der Idee von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten entgegenzutreten. So ist auch die Stärkung Deutschlands auf den Gebieten Verteidigung, zivile Sicherheit und im Cyberraum in ihrem Fokus.

In ihrer Rede machte Birgit Geier deutlich, dass eine starke Wirtschaft ist kein Selbstzweck sei. Ohne Wachstum, ohne ausreichende Produktivität und ohne eine solide wirtschaftliche Grundlage können unsere Demokratie und unsere Werte jedoch nicht dauerhaft gegen äußere und innere Herausforderungen bestehen. Gleichzeitig machte sie klar, dass Bildung, soziale Sicherung, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung von liberalen Kernelemente ihrer Politik sind. (AZ)