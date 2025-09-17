Pilz breitet sich aus: Im Wittelsbacher Land zeigt sich Maisbeulenbrand nur wenig

Obwohl es in Mexiko eine essbare Spezialität ist, ist er in Deutschland nicht sonderlich gefragt – die Rede ist von einem Pilz, der unter bestimmten Bedingungen am Mais wächst, der sogenannte ustilago maydis. In Deutschland ist er unter dem Namen Maisbeulenbrand bekannt und kann bei starkem Befall zu wirtschaftlichen Verlusten bei den Landwirten führen. Auch im benachbarten Landkreis Augsburg wurde ein teilweise deutlicher Maisbeulenbrand-Befall in diesem Jahr gemeldet.

Entstehung des Maisbeulenbrands

Birgitt Wagenpfeil vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Aelf) spricht von Glück in diesem Jahr. Im Dienstgebiet des Aelf habe es noch kurz vor der Maisblüte geregnet. „Wir erwarten deshalb für 2025 keine Probleme mit dem Maisbeulenbrand.“ Dies könne jedoch je nach Region stark abweichen, denn Trocken- und Hitzestress bereits zu einem frühen Zeitpunkt kann die Infektion begünstigen. „In so einem Fall treten die Brandbeulen auf den Blättern oder auf dem Stängel auf.“ Wenn so ein früher Befall stattfindet, ist meist nicht mehr viel zu retten und der Ertrag sinkt.

Grundlage für die Bildung des Pilzes sind Stressfaktoren wie eine trockene Witterung, Temperaturen zwischen 26 und 34 Grad und das Vorkommen der schädlichen Fritfliege. Wenn es zu trocken ist, findet die Befruchtung der sogenannten Brandsporen statt. Die befallenen Kolben sind kaum zu übersehen. Die Pilzerkrankung zeigt sich durch sogenannte Brandbeulen, die an der Oberfläche der Pflanze auftauchen. Dabei glänzt die Gewebehaut silbrig, während sich im Inneren eine schwarze, schmierige Sporenmasse befindet. Bei ausgeprägtem Befall reißt die silbrige Haut auf und der schwarze Sporeninhalt gelangt nach außen.

Wie sieht es im Landkreis Aichach-Friedberg aus?

Wie ausgeprägt der Befall im Landkreis Aichach-Friedberg ist, lässt sich nicht verallgemeinern. Denn nicht nur Umweltfaktoren spielen eine Rolle, sondern auch der genaue Standort und vor allem die Bodenbeschaffenheit. So ist das Lechfeld als Schotterebene von mächtigen Kiesablagerungen gezeichnet, die Wasser im Gegensatz zu Lehmboden nicht speichern können. Auch Sandboden speichert weder Wasser noch Nährstoffe, dadurch sind Regionen mit Kies- und Sandböden schneller durch Trockenheit gestresst und damit auch schneller vom Maisbeulenbrand befallen. Lehmboden dagegen ist weniger häufig von Trockenheit betroffen.

So sehen befallene Kolben auf dem Feld von Landwirt Xaver Tyroller aus. Foto: Xaver Tyroller

Xaver Tyroller, Landwirt aus Kühbach, bezeichnet das Jahr bis jetzt als durchschnittlich. Für ihn ist klar: „Der Klimawandel ist ein reales Problem und deshalb wird auch der Maisbeulenbrand zwangsweise mehr.“ Er selbst hatte dieses Jahr jedoch keine schwerwiegenden Probleme damit. „Wenn ich durch die Felder laufe, komme ich schon ab und zu an einem vom Maisbeulenbrand befallenen Kolben vorbei, aber das ist nichts, worüber ich mir Sorgen mache.“ Viel schwieriger wäre es mit dem Getreide gewesen, denn der Regen, der für den Mais gut war, war schlecht für das Getreide.