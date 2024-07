Die Störche im Wittelsbacher Land erleben ein desaströses Jahr

Eigentlich standen die Zeichen für Störche in diesem Jahr sehr positiv. Mit Freude verfolgten Vogelbeobachter zu Jahresbeginn die Rückkehr zahlreicher Brutpaare in den Landkreis. Sei es in Friedberg, Kissing, Aichach oder in anderen Orten – überall kehrten die Storchenpaare zurück. Doch so vielversprechend der Jahresbeginn war, so nüchtern fällt nun die Situation aus, wie Gerhard Mayer von der Kreisgruppe Aichach-Friedberg des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) schildert. Bei den neun Horstpaaren im Landkreis sind erstmals nur acht Junge ausgeflogen. Noch im Vorjahr überlebten dagegen 17 Jungstörche.

Viele junge Störche überleben Unwetter in Aichach-Friedberg nicht

Erfolgreiche Bruten gab es in Pöttmes, Grimolzhausen, Aichach (Mondi-Kamin) und Bachern. In Dasing liegen drei verendete Kadaver in der Nistmulde. In Inchenhofen entsorgte dagegen der Bauhof die toten Jungstörche, da niemand wissen kann, ob Krankheitserreger vorhanden sind. Der Hauptgrund für die hohe Sterblichkeitsrate ist das Wetter der zurückliegenden Wochen. Kälte und Nässe belasten die jungen Tiere und machen sie anfälliger für Krankheiten.

In Kissing herrschte bereits im April dieses Jahres Sorge um die Störche. Fremde Vögel bedrängten das Nest und warfen Eier herunter. Allerdings entwickelte sich die Situation daraufhin positiv – drei Jungstörche erblickten später dort das Licht der Welt.

Bereits im Vorjahr waren zahlreiche Storchenküken durch das Wetter gestorben. Der eindrücklichste Vorfall war das schwere Unwetter mit extremem Hagel im August. Mehrere Störche fielen diesem zum Opfer – nicht nur Jungtiere. In Pöttmes etwa wurden kurz danach drei tote Tiere gefunden. Daneben tötete das Extremwetter auch andere Vögel wie Graureiher und Tauben.

Fremdes Storchenpärchen besetzt Nestin Dasing

Der LBV beobachtet nun die Störche im Landkreis weiterhin genau. Nach dem Tod der Dasinger Küken verließ das erfolglose Brutpaar seinen Horst. Ein fremdes junges Pärchen besetzt seitdem das Nest. Im Donaumoos bei Pöttmes und im Paartal zwischen Kissing und Aichach fiel auf, dass sich bereits ab Mitte Juni Störche bei der Futtersuche zusammenschlossen. Dabei versuchen Mitarbeiter des (LBV), beringte Störche abzulesen, weil sich diese ihren Lebensräumen zuweisen lassen. (AZ)