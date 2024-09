Hitze, Personalmangel und neue Eissorten: Eisdielen ziehen Sommer-Zwischenbilanz

Nach einer langen Durststrecke ist der Sommer inzwischen in vollem Gange. Viele Sonnenstunden, Temperaturen über 30 Grad Celsius und milde Abende lassen auch das Herz von Eisdielenbesitzern schmelzen. Doch der verregnete Start in den Sommer und die wechselhaften Temperaturen dürften vielen Eisdielen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wie kaum eine andere Branche sind die Eiscafés vom Wetter abhängig. Wie fällt also eine erste Zwischenbilanz der Eisverläuferinnen und Eisverkäufern im Landkreis Aichach-Friedberg diesen Sommer aus?

