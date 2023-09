Verkehrschaos vor Schulen: Elterntaxis werden zur Gefahr

Plus Riskante Fahrmanöver und volle Straßen vor Schulen: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, erhöhen das Verkehrsrisiko und gefährden auch ihre eigenen Kinder.

Schulanfang bedeutet nicht nur volle Klassenräume, sondern auch volle Straßen, da viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Doch sind diese alltäglichen Fahrten wirklich die sicherste Lösung für den Schulweg? Einige Schulvertreter und Verkehrsexperten sehen die Praxis der sogenannten Elterntaxis kritisch.

"Das Kind muss nicht gefahren werden. Ich bin kein Fan davon", findet Susanne Geiger, Rektorin der Grundschule Mering Ambérieustraße. Sie befürworte es, Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu begleiten und bei weiten Strecken den Bus zu nutzen. Autos sollten den Bereich rund um die Schule möglichst meiden, um Gefahren zu verhindern. Zudem sei in den Zufahrtsstraßen kaum Platz, um sicher zu halten. Viele weichen laut Geiger auf die Haltebucht für Busse aus und stellen so ein Risiko für aussteigende Kinder dar oder behindern den Busverkehr.