Wie gut sind die Feuerwehren in Aichach-Friedberg auf Waldbrände vorbereitet?

Plus Lange Trockenzeiten, zu wenig Regen: Die Folgen des Klimawandels sind überall zu spüren; die Waldbrandgefahr steigt. Wie ist der Landkreis Aichach-Friedberg darauf vorbereitet?

Bayernweit steigt die Waldbrandgefahr, auch im Kreis Aichach-Friedberg. Der Landesfeuerwehrverband hatte unlängst darauf hingewiesen, dass die Wehren vor Ort dafür besser ausgerüstet und ausgebildet werden müssen. Für das Wittelsbacher Land wird gerade ein Konzept für Waldbrände erarbeitet. Wie gut ist der Landkreis gerüstet? Welche Maßnahmen werden getroffen, um die Gefahr zu verringern?