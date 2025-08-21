„Ein Platz zum Ratschen“: Leseraktion am Friedberger See

Was treibt die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg um? Welche Themen liegen ihnen am Herzen oder was wünschen sie sich? Diesen Fragen wollen wir Volontärinnen und Volontäre von der Friedberger Allgemeinen und den Aichacher Nachrichten in den nächsten Wochen nachgehen. Deshalb haben wir die Aktion „Ein Platz zum Ratschen“ ins Leben gerufen, um mit unseren Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen. So lief der erste Aktionstag am Friedberger See.

Die Besucherinnen und Besucher schienen sich über das schöne Wetter zu freuen, denn am See war einiges los. Direkt am Ufer war kaum noch ein freies Plätzchen zu finden. Schon gar nicht im Schatten. Einige verschafften sich eine Abkühlung an der Wasserski-Anlage, andere gingen lieber den Weg zum Kiosk und aßen ein Eis. Nur die Kinder schien die Wärme kaltzulassen, denn die Spielplätze waren hoch frequentiert. Perfekte Bedingungen für einen Badetag in den Sommerferien.

Leser in Friedberg wünscht sich mehr Orte für Singletreffen

Unser erster Gesprächspartner kam aus dem Nachbarlandkreis Dachau, genauer gesagt aus Odelzhausen. Für den Single, der gerne an den Friedberger See zum Baden kommt, ist es ein Thema, neue Leute oder sogar eine neue Partnerin kennenzulernen. Klassische Orte, an denen man mit anderen Singles zusammenkommt, um sich zu unterhalten, gäbe es kaum noch. Stattdessen verlagere sich die Partnersuche nahezu ausschließlich auf Social Media.

Er sieht die Gefahr, dass die Menschen so vereinsamen und den Kontakt zueinander verlieren. In der Stadt sei die Gefahr sogar noch größer als auf dem Land, wo die Vereinsstrukturen und kleinere Feste noch eher dazu beitragen, dass man unter Menschen kommt. Deshalb wünscht er sich wieder mehr Angebote, die Menschen und speziell Singles zueinander bringen.

Familie aus Köln im Urlaub am Friedberger See

Den Weg zu uns fand auch Familie Schmid aus Köln, die alle zwei Jahre für mehrere Wochen Urlaub am Friedberger See macht. „Meine Eltern haben hier ein Grundstück direkt am See“, verrät Kerstin Schmid. Sie ist im Landkreis aufgewachsen. Speziell die Kinder genießen die Atmosphäre und gehen gerne schwimmen. Einen Unterschied zu Köln sehen sie besonders darin, dass hier die meisten Leute auch wirklich im See schwimmen gehen. In Köln säßen sie eher nur im Schatten. Das liege aber auch daran, dass es in der Umgebung mehr Seen gäbe als in Köln. In den vergangenen Wochen besuchten sie unter anderem das Friedberger Volksfest und das Reggae in Wulf. „Die Friedberger Zeit kam für uns leider ein bisschen zu früh“, sagt Horst Schmid.

In den fünf Wochen, die sie bereits hier sind, hätten sie ihre Nachrichten ausschließlich aus der Friedberger Allgemeinen bezogen. Deshalb sind sie für „Platz zum Ratschen“ auch extra zu uns gekommen. Sie empfinden die Zeitung als seriöse Informationsquelle, der sie vertrauen. Besorgniserregend seien eher die „Fake News“, die inzwischen salonfähig geworden sind.

Integration im Landkreis Aichach-Friedberg ein Problem?

Ein weiteres Thema, das die Schmids im Gepäck hatten, ist ein großes: Integration. Nach ihrem Eindruck läuft die in Köln besser, als das hier der Fall zu sein scheint. Kerstin Schmid ist Sozialarbeiterin und hat täglich mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Daher findet sie den Umgang miteinander in Köln entspannter. Dem stimmt auch ihr Mann Horst zu: „Wenn ich im Supermarkt bin und lächle eine Person mit Migrationshintergrund an, dann schaut sie meistens gleich weg.“ Woran dieser Unterschied liege, wissen sie aber nicht.

Auch drei Mütter mit ihren Kindern kommen immer wieder gerne zum See. Alle sind im Landkreis aufgewachsen, leben nun aber nicht mehr in Friedberg. Besonders gut gefallen ihnen das saubere Wasser und die Bäume mit Schattenplätzen. Für die Kinder sei einiges geboten. Der einzige Kritikpunkt: der Kiosk, der ihnen zu teuer ist. Außerdem könne man dort nicht mit Karte bezahlen. Eine der drei Mütter lebt inzwischen mit ihren Kindern in Irland, kommt aber regelmäßig zu Besuch. Friedberg ist für sie eine fast märchenhafte Stadt mit dem Schloss auf dem Hügel und der alten Stadtmauer. „Meine Kinder sagen immer, wenn sie einmal nach Deutschland ziehen müssten, dann nur nach Friedberg.“

Der nächste Termin der Leseraktion ist Freitag, 29. August, von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz in Aichach.