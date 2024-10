Für 5,5 Millionen Euro werden an der Autobahn A8 bei Dasing Lkw-Parkplätze gebaut

Nach einer langen Vorbereitung muss es jetzt schnell gehen: Zeit war und ist ein entscheidender Faktor beim Großprojekt in Dasing. Am Montag (14. Oktober) stand bereits der Bagger bereit, Reifenspuren zogen sich durch die anliegende Wiese. In einem Jahr sollen über das Grundstück tagtäglich Lastwägen rollen, 73 Parkplätze sind hier zwischen A8 und B300 geplant. Damit jedoch nicht genug – in Zukunft will sich der Betrieb mit Sitzen in Rehling und Augsburg hier vergrößern. 5,5 Millionen Euro fließen in die Bauarbeiten. Was bedeuten die Veränderungen für die Gemeinde Dasing?

Anna Katharina Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Philipp Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis