Sparmaßnahmen sorgen für Kürzungen bei Friedberger Buslinien

Zum Januar steigen die Preise beim AVV. Gleichzeitig müssen Menschen in Friedberg und Umgebung ab dem Fahrplanwechsel am 8. Dezember erhebliche Einschnitte beim Busverkehr hinnehmen. Das sorgt für Kritik im Stadtrat. Die Grünen-Politikerin Marion Brülls sprach dort von einem fatalen Signal und einem falschen Ansatz. Auch der ehrenamtliche Friedberger ÖPNV-Beauftragte Manfred Schnell tritt gegen die Pläne ein. Betroffen sind unter anderem die beliebten Linien 200 und 201, die vom Park-and-Ride-Platz hinauf in die Stadt führen, aber auch Fahrten Richtung Bachern/Eurasburg/Ried. Was sind die Gründe und die Folgen?

