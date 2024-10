B300 seit Montag gesperrt: Nächste Mega-Baustelle steht nahe der A8 an

Die B300 wird wieder zur Baustelle. Diesmal wird der Abschnitt an der A8-Anschlussstelle Dasing saniert. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Sperrungen und damit verbundene Umleitungen einstellen. Die Arbeiten gehen in drei Bauphasen über die Bühne – dadurch ändert sich die Verkehrsführung mehrfach.

Baustelle B300: Autobahnauffahrt Dasing wird zeitweise gesperrt

Am Montag, 14. Oktober, begannen die Arbeiten zur Erneuerung der Straßendecke. Beendet sind sie voraussichtlich am Freitag, 1. November. „Dies ist der älteste und schlechteste Abschnitt der B300 im Landkreis Aichach-Friedberg“, erläutert Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. Sowohl im Kreisverkehr als auch auf den Rampen muss die Asphalt-Deckschicht ausgetauscht werden. Dies betrifft auch den sogenannten „Overfly“, also die direkte Verbindung über den Kreisverkehr und die Brücke über die Autobahn zwischen beiden Kreisverkehren. „All diese Arbeiten haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Wir haben aber eine gute und verständliche Lösung gefunden, wie diese Erneuerungsabschnitte zügig nacheinander abgewickelt werden können“, sagt Eichstaedt.

B300-Sperrung: Bauernmarkt und Western City nur über Umweg erreichbar

In der ersten Bauphase vom 14. bis 21. Oktober wird der Kreisverkehr nördlich der A8 erneuert. Daher können der Bauernmarkt und die Western-City nur über das untergeordnete Straßennetz, also die kleineren Straßen in dem Areal, erreicht werden. Außerdem ist die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Stuttgart nicht möglich, diese Richtung wird über die B300 über Friedberg umgeleitet. Die Abfahrt von der A8 aus Richtung München ist wegen der Sperrung der Kreisfahrbahn ebenso gesperrt, die Umleitung führt daher über Adelzhausen. Die Nord-Süd-Route auf der B300 von Aichach nach Dasing sowie umgekehrt ist über den Overfly in dieser Bauphase möglich.

A8-Anschlussstelle Dasing: Umweg durch Sperrung auf B300

In der zweiten Bauphase vom 21. bis 28. Oktober ist die Kreisfahrbahn sowie der Verbindungsast zur A8 wieder befahrbar. Allerdings ist die B300 nur von Süden nach Norden – also von Dasing in Richtung Aichach – nutzbar, da die westlichen Verbindungsrampen sowie die westliche Hälfte der Brücke über die A8 erneuert werden. Die Umleitung von Aichach kommend nach Dasing und zur A8 in Richtung München verläuft ab der B300-Anschlussstelle Gallenbach in Nord-Süd-Richtung über Laimering und das Gewerbegebiet Laimeringer Straße in Dasing. Die A8 in Richtung Stuttgart wird von Aichach kommend über die Gemeindestraße an der Western-City erreicht.

In der dritten Bauphase vom 28. bis 31. Oktober verlagern sich die Arbeiten auf die andere Fahrbahnseite sowie die verbleibenden Verbindungsrampen der B300. Damit dreht sich die erforderliche Umleitung um. Nun wird von Dasing nach Aichach in Süd-Nord-Richtung über Laimering umgeleitet, der Verkehr von Aichach nach Dasing kann über die B300 geführt werden.

Das Staatliche Baustaat Augsburg weist darauf hin, dass in der Umgebung der Baumaßnahme bereits Zettel verteilt worden sind, die mit einem QR-Code auf weitere Informationen im Internet hinweisen. Diese sind auch unter https://www.stbaa.bayern.de/strassenbau/projekte/B71S.BBBC0153.00.html abrufbar. Der Freistaat Bayern investiert in die Baumaßnahme rund 700.000 Euro. (AZ)