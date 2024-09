Sanierung der B300: Ortsdurchfahrt von Friedberg ist drei Wochen lang gesperrt

Autofahrer in Friedberg müssen in den kommenden Wochen Geduld mitbringen: Wegen einer Baustelle ist die Friedberger Ortsdurchfahrt der B300 für drei Wochen abschnittsweise gesperrt. Das Staatliche Bauamt Augsburg erneuert vom 16. September bis zum 4. Oktober die Straßendecke zwischen der Aichacher Straße und Oberzell. Eine Umleitung wird über die AIC25 ausgeschildert. Um die innerstädtischen Auswirkungen möglichst gering zu halten, wird die Maßnahme auf zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg erklärt in einer Pressemitteilung den Grund für die Baumaßnahme: „Die Straße ist rissig. Mit der Erneuerung der obersten Schicht der Straße wollen wir eine tiefergehende Schädigung rechtzeitig vermeiden.“ Ab der Rothenbergstraße bis kurz vor Oberzell wird die Fahrbahn mit Splittmastix-Asphalt erneuert. Nach Absprache mit der Stadt Friedberg erfolgen die Bauarbeiten in zwei Schritten. In der ersten Woche wird der Bereich der Aichacher Straße zwischen der Einmündung Rothenbergstraße und der Wulfertshauser Straße erneuert. Bis zum 4. Oktober soll dann der Abschnitt bis zum Weiler Oberzell fertiggestellt werden. Die Verbindung zwischen Friedberg und Dasing ist jedoch laut Pressemitteilung während der gesamten Bauzeit gesperrt.

Baustelle: Neuer Straßenbelag für B300 in Friedberg

Eine Umleitung wird über die Kreisstraße AIC25 und die Autobahn A8 eingerichtet. Der Linienverkehr des AVV wird innerhalb von Friedberg umgeleitet. In der ersten Bauwoche wird an der Wulfertshauser Straße nördlich der Kreuzung Am Gerstenfeld eine Ersatzhaltestelle errichtet. Aufgrund der Umleitungsstrecke für den Busverkehr gilt an der angrenzenden Straßen absolutes Halteverbot.

Die Baumaßnahme konnte aufgrund des Reiseverkehrs nicht in den Schulferien durchgeführt werden, erklärt Eichstaedt in der Pressemitteilung: „Die Autobahn A8 ist eine derart wichtige Ferienreiseroute, dass auf den Bedarfsumleitungen, und dazu gehört die B300 in Friedberg, in der Hauptreisezeit keine Baumaßnahmen durchgeführt werden dürfen.“

Von der Sperrung der B300 in Friedberg sind 20.000 Fahrzeuge betroffen

Die Ortsdurchfahrt ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Friedberg und wird täglich von rund 20.000 Fahrzeugen befahren. Nur die AIC25 hat im Abschnitt zwischen dem Chippenham-Ring und dem Businesspark mit 30.000 Fahrzeugen eine höhere Verkehrsauslastung.

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Wir haben in der Vergangenheit schon gute Erfahrung mit den Straßensanierungen und den großräumigen Umleitungen gemacht.“ 2021 wurde der Bereich der B300 zwischen Schützenstraße und Abzweigung Rothenbergstraße sowie bei Oberzell saniert. Gerade Gewerbetreibende betreffe die Sperrung, wenn alltägliche Verbindungen nicht offengehalten werden könnten. Eichmann versteht, dass solche Einschränkung ärgerlich für die Verkehrsteilnehmer seien, „aber wenn der Belag kaputtgeht, ärgern sie sich auch“. Dem Staatlichen Bauamt ist der Bürgermeister dankbar für die Aufteilung der Maßnahme in zwei Abschnitten.

Mit der gesperrten Verbindung nach Friedberg ist auch Dasing von den Baumaßnahmen betroffen. Die Sperrung reicht bis zum Dasinger Ortsteil Oberzell. Bürgermeister Andreas Wiesner geht jedoch nicht von starken Einschränkungen für die Gemeinde aus: „Wahrscheinlich wird es in Dasing ein bisschen ruhiger werden. Darüber sind wir nicht böse.“