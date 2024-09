Sperrung der B300: Busfahrpläne und Müllabfuhr ändern sich

Aufgrund einer Sanierung der B300 wird die Ortsdurchfahrt in Friedberg drei Wochen lang gesperrt. Zwischen 16. September und 4. Oktober 2024 wird der Straßenbelag zwischen der Einmündung Rothenbergstraße und Dasing-Oberzell erneuert. Eine Umleitung ist über die Kreisstraße AIC25 und die Autobahn A8 ausgeschildert. Um die Auswirkungen der Sperrung gering zu halten, wird die Erneuerung der Straßendecke auf zwei Abschnitte aufgeteilt.

Der erste Abschnitt läuft planmäßig vom 16. bis 24. September. In dieser Zeit wird der Bereich zwischen der Einmündung Rothenbergstraße und der Wulfertshauser Straße erneuert. Vom 26. September bis 4. Oktober wird der Abschnitt bis Oberzell mit neuem Straßenbelag versehen. Die Verbindung zwischen Dasing und Friedberg ist während der gesamten Bauzeit gesperrt.

Buslinien und Müllabfuhr sind von der B300-Sperrung in Friedberg betroffen

Die Müllabfuhr bittet Anwohner, die Tonnen während der Sperrung am jeweiligen Tag ab 6 Uhr morgens in anfahrbare Seitenstraßen zu stellen. Am Leerungsplan ändert sich laut Landratsamt sonst nichts.

Auch Buslinien sind betroffen. So sind die AVV-Linien 203, 204 und 209 von den Änderungen betroffen. Die Haltestellen „Friedberg, Am Haferfeld“, „Oberzell“, „Dasing, Rettenberger Straße“ und „Dasing, Abzw. Bahnhof“ können nicht angefahren werden. Ersatzweise fährt der Bus zu den Haltestellen „Dasing, Wessiszeller Straße“, „Friedberg, Hermann-Löns-Straße“ und „Friedberg, Rothenbergstraße“. Auch Abfahrtszeiten ändern sich teilweise.

Zusätzlich können die Linien 200, 202 und 210 vom 16. September bis 24. September die Haltestelle „Friedberg, Am Haferfeld“ nur in Richtung „Friedberg, Ost“ bzw. Derching/Augsburg anfahren. Die Linien 202 und 210 können in Richtung Derching/Augsburg die Haltestelle „Friedberg, Ost“ nicht anfahren. In der Wulfertshauser Straße wird eine Ersatzhaltestelle in der Nähe der Einmündung zur Straße Am Gerstenfeld eingerichtet. Dort und in anliegenden Straßen gilt absolutes Halteverbot.

Zwischen 25. September und 4. Oktober fährt die Linie 210 wieder regulär, allerdings fallen für die Linien 200 und 202 die Haltestellen „Friedberg, Am Haferfeld“, „Friedberg, Völser Straße“, „Friedberg, Bozener Straße“ und „Friedberg, Rothenbergstraße“ aus.

B300 in Friedberg gesperrt: Supermärkte sind erreichbar

Die Supermärkte sind während der gesamten Bauphase vom Rothenberg-Viertel her erreichbar. Während des zweiten Bauabschnitts besteht laut Edeka Wollny außerdem folgende Möglichkeit: Im ersten Bauabschnitt nach dem Abfräsen wird die Asphaltschicht auf der Strecke Aichacher Straße/Bozener Straße aufgebracht. Anschließend ist dieser Abschnitt für Anlieger wieder befahrbar.