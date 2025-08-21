Schon wieder Badeverbot am Weitmannsee: Sind die Graugänse an der Verunreingung schuld?

Wann kann man im Weitmannsee bei Kissing wieder bedenkenlos baden? Seit Mittwoch herrscht am Weitmannsee zum dritten Mal in diesem Sommer ein Badeverbot. Dabei wurde erst vor einer Woche die Sperrung vonseiten des Landratsamtes Aichach-Friedberg wieder aufgehoben. Grund sind bestimmte Keime, die Durchfall auslösen können. Für die Seewirtschaft ist diese Saison mit ihren immer wiederkehrenden Badeverboten „eine reine Katastrophe“, und auch Badegäste können immer schlechter einen Nachmittag dort planen angesichts der großen Unsicherheit.

Weitmannsee in Kissing erneut gesperrt: Verunreinigung wohl durch Graugänse

Der für dein Weitmannsee zuständige Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA) erklärt, dass sich den See zwei Gruppen teilen: Im Süden des Gewässers soll generell nicht gebadet werden, da hier - vor allem auf den kleinen Inseln - Wassertiere einen einzigartigen Lebensraum haben. Der Norden gehört den Badegästen – mit Strand, DLRG-Station und Spielplatz. Dieses Miteinander funktioniere normalerweise, die Wasserqualität des Sees sei auch in diesem Jahr eigentlich - abgesehen von den immer wieder auftretenden Durchfallkeimen - immer gut gewesen.

Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg, das die erneute Sperrung veranlasst hat, geht von den Graugänsen als Ursprung der Fäkalkeime aus: Zwischen April und etwa Juni sowie Juli leben die Tiere auf den kleinen Inseln, brüten zunächst Eier aus und ziehen anschließende die Jungtiere auf. Stefan Höpfel, Kreisvorsitzender Aichach-Friedberg vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz, erklärt, was dann passiert: „Die Gänse geben ihre Hinterlassenschaften in den See ab – und auch Badegäste sind, was das angeht, nicht immer ganz reinlich.“ Wenn es zu viel wird, könne der See das nicht mehr so einfach verarbeiten: „Dann kommt es zu einer Übernutzung, ganz ähnlich wie bei Weiden, die überdüngt sind.“

Höpfel glaubt, dass zudem die Hitze im Sommer dafür sorge, dass die ursprünglich aus Tierkot entwachsenen Keime sich im Wasser besser vermehren. Diese finden sich in Proben wieder, die dem EVA zufolge routinemäßig am Ostufer durchgeführt werden, das als EU-Badestelle ausgewiesen sei. Als am Mittwoch die Grenzwertüberschreitung bekannt wurde, wurden umgehend neue Proben entnommen. Dies entspricht dem standardmäßigen Vorgehen, wie es das Gesundheitsamt beschreibt: Wird eine Belastung des Wassers festgestellt, wird umgehend die nächste Probe zur Überprüfung ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschickt. Das wiederholt sich so lange, bis die Belastung wieder unter die Grenzwerte sinkt. In der Zwischenzeit, so Höpfel, sei ein Badverbot die „logische Schlussfolgerung“.

Sprechen eigentlich eine klare Sprache: Mehrere solcher Schilder am Weitmannsee verbieten das Füttern der im Wasser lebenden Vögel. Foto: Michael Probst (Archivbild)

Weitmannsee Kissing: Fischergilde sieht Mitverantwortung beim Menschen

Aber eigentlich, so der EVA, sind nur noch wenige Gänse am Ufer. Wieso kommt es trotzdem zu Grenzwertüberschreitungen? Peter Fischer, Vorsitzender der Fischergilde Kissing, zu deren Gewässern der Weitmannsee zählt, hat dafür eine Erklärung: „Die letzten Verbote kamen immer nach Regen. Ich denke, da wurden einfach dann Dinge vom Ufer ins Wasser gespült.“ Dass am Ufer überhaupt noch Gänse nach der Brutzeit leben, da nimmt Fischer die Seebesucher in die Verantwortung: „Das Füttern der Tiere ist eigentlich klar verboten, aber die Leute sehen nur ihren persönlichen Spaß daran und machen es einfach. Man merkt es diesen Tieren an, dass sie sich schon völlig widernatürlich verhalten und gar keine Distanz mehr zum Menschen haben.“ Auf die Fischerei hat die aktuelle Lage derweil keine Auswirkungen: „Da würde dann das Landratsamt ein Verzehrverbot aussprechen, wie zuletzt nach dem Hochwasser. Das war bei keinem der diesjährigen Badeverbote der Fall.“