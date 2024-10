Baustelle auf der B300 sorgt in erster Woche für Staus

Die Bagger rollen weiter auf der B300 bei Dasing. Seit dem 14. Oktober läuft dort die Sanierung der Fahrbahn. In der ersten Woche stand der Kreisverkehr nördlich der A8 im Fokus. Verkehrsteilnehmer mussten daher teils Umwege in Kauf nehmen. Zudem staute sich der Verkehr durch die Baustelle – teilweise deutlich davon entfernt.

Verzögerungen gab es im Bereich der Baustelle für alle Verkehrsteilnehmer, die von Richtung Aichach über die B300 in Richtung Dasing unterwegs waren. Das stellte Michael Fronhoff, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Aichach, schon im Laufe des vergangenen Montagvormittags fest. Im weiteren Verlauf der Woche blieb die Situation bestehen – insbesondere zu Stoßzeiten kam der Verkehr nur stockend voran.

Baustelle bei A8-Anschlussstelle Dasing führte auch in Friedberg zu Stau

Doch auch weit abseits der eigentlichen Baustelle wurden Auswirkungen deutlich – insbesondere auf den Umleitungsstrecken. Die Auffahrt auf die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart war in der vergangenen Woche nicht möglich, Verkehrsteilnehmer wurden daher über die B300 und die AIC25 zur Anschlussstelle Friedberg umgeleitet. Das führte wiederum zu Stau in Friedberg. Das Portal Bayerninfo des Bayerischen Verkehrsministeriums zeigte etwa am Donnerstagabend einen Stau von einem Kilometer Länge – Fahrzeuge standen von der Kreuzung B300-Aichacher Straße fast bis zum Ortsausgang von Friedberg in Richtung Dasing. Auch an der Chippenham-Kreuzung von B300 und AIC25 musste man zusätzliche Zeit einplanen.

Am Montag, 21. Oktober, soll nun der zweite Abschnitt der Baustelle starten. In dieser Bauphase ist die Kreisfahrbahn sowie der Verbindungsast zur A8 wieder befahrbar. Allerdings ist die B300 nur von Süden nach Norden – also von Dasing in Richtung Aichach – nutzbar, da die westlichen Verbindungsrampen sowie die westliche Hälfte der Brücke über die A8 erneuert werden. Die Umleitung von Aichach kommend nach Dasing und zur A8 in Richtung München verläuft ab der B300-Anschlussstelle Gallenbach in Nord-Süd-Richtung über Laimering und das Gewerbegebiet Laimeringer Straße in Dasing. Die A8 in Richtung Stuttgart wird von Aichach kommend über die Gemeindestraße an der Western-City erreicht. Diese Regeln gelten bis zum 28. Oktober – dann wird voraussichtlich die dritte Bauphase beginnen.