Vom Mais zum Strom: Auf dem Langwiedhof läuft die Ernte auf Hochtouren

Nach mehreren Tagen mit Regen und grauem Himmel zeigte sich am vergangenen Mittwoch endlich wieder die Sonne über Mering. Darüber freute sich Martin Scherer vom Langwiedhof besonders – nicht nur, weil er die letzten warmen Strahlen vor dem Winter genießen konnte, sondern auch, weil das Wetter nun ideal war, um die letzten 20 Hektar Mais zu ernten.

Die Maisernte läuft normalerweise zwischen Mitte September und Mitte Oktober, erklärt Scherer. Entscheidend ist aber weniger der Kalender als die Zeichen auf dem Feld: „Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wenn die Blätter gelb werden – bevor Pflanze und Kolben völlig austrocknen. Der Wassergehalt der Pflanze sollte bei etwa 70 Prozent liegen.“ In diesem kurzen Zeitfenster gibt es allerdings zwei große Unwägbarkeiten, so der Landwirt: das Wetter und die Verfügbarkeit des Häckslers.

Vom Mais zur Energie: Eindrücke von der Maisernte in Mering im Bild

Zwischen Regen und Planung: So läuft die Maisernte auf dem Langwiedhof in Mering

Mitten im Feld steht derzeit der Krone Big X – ein imposanter Häcksler mit fast zehn Metern Schnittbreite. „Die Maschine gehört einem Lohnunternehmer, der mehrere Betriebe im Wechsel bedient“, sagt Scherer. Deshalb muss er feste Zeitfenster buchen. Kommt dann Regen dazwischen und der Boden wird zu weich, kann das schwere Gerät den Acker beschädigen. „Dann muss man den Termin absagen und wieder hinten anstehen.“ Wegen des häufigen Regens in diesem Herbst hat er seine gebuchten Ernte-Zeitfenster schon mehrfach verschieben müssen. „In den letzten zwei Wochen war die Maschine bei fünf anderen Landwirten, bevor sie zu mir kam – da muss man sich eben einreihen.“

Ist der Häcksler schließlich da, läuft alles nach Plan – und das muss es auch. „So eine Maschine darf nicht stillstehen“, betont Scherer. Entsprechend genau koordiniert er den Ablauf mit seinen rund zehn Helferinnen und Helfern, darunter Mitarbeiter und Familienangehörige. Während der Häcksler den Mais erntet und zerkleinert, fährt ein Traktor mit Abschiebewagen daneben und fängt das Häckselgut aus dem Auswurfrohr auf. Ist der Wagen voll, rückt der nächste nach – ein präzises Zusammenspiel auf dem Feld.

Wetter und Maschinenverfügbarkeit entscheiden über den Erntetag: Jeder Ablauf muss exakt geplant sein – auf dem Feld läuft alles wie ein präzises Zusammenspiel. Foto: Allen Xu

In den vergangenen Jahren hat Scherer auf den rund 180 Hektar Maisfläche, die er erntet und häckselt, auch die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen: Die Ernte beginnt zunehmend früher – besonders nach heißen Sommern wie in diesem Jahr. Doch der Landwirt bleibt gelassen. „Der Mais ist die Pflanze, die am besten auf den Klimawandel angepasst ist. Er stammt ursprünglich aus Südmexiko, also aus einem warmen Klima, und steckt höhere Temperaturen gut weg“, sagt Scherer.

Energie aus Mais: Wie Scherer mit seiner Biogasanlage Strom und Wärme für Mering liefert

Für ihn ist der Mais sogar Teil der Lösung. Denn die Ernte wird in der betriebseigenen Biogasanlage zu Energie verarbeitet – Strom und Wärme, die unter anderem das Schulzentrum in Mering versorgen. Biogas gilt für Scherer als eine der vielversprechendsten klimaneutralen Energiequellen – vor allem in Zeiten der sogenannten „Dunkelflaute“. Biogas sei eine der einzigen erneuerbaren Energien, die man steuern kann. „Wir können Strom und Wärme genau dann liefern, wenn Windräder und Solaranlagen stillstehen.“

Der geerntete Mais wird direkt verdichtet und gelagert – auf dem Hof von Martin Scherer entsteht daraus Biogas für Strom und Wärme. Foto: Allen Xu

Er beschreibt seinen Betrieb als geschlossenen Kreislauf. Das beginne bei der Pflanze und reiche bis zum Boden zurück. Denn häufige Kritikpunkte – etwa, dass Maisanbau den Humusgehalt verringere – will er so nicht stehen lassen. „In der Biogasanlage entziehen wir dem Mais nur den Kohlenstoff für die Energie. Alle Nährstoffe gehen eins zu eins wieder auf die Felder zurück. Dadurch bauen wir sogar Humus auf, statt ihn abzubauen.“

Direkt neben der Anlage wird das frisch gehäckselte Material gelagert. Unmittelbar nach der Ernte wird es zu einem großen Haufen aufgeschichtet, mit Radladern verdichtet und luftdicht abgedeckt. „Das ist wie eine riesige Batterie“, sagt Scherer. „Damit können wir Mering ein halbes Jahr lang mit Energie versorgen.“ Seine Anlage arbeitet zudem mit Kraft-Wärme-Kopplung – was die Gesamteffizienz weiter steigert.

Familienbetrieb mit Zukunftssorgen: Warum das Leben auf dem Hof schön – und hart – zugleich ist

Für seine Kinder im Alter von vier, sieben und neun Jahren ist die Erntezeit jedes Jahr ein Höhepunkt. Seit 2015 führt Scherer den Hof in sechster Generation – übernommen von seinen Eltern. Wenn er über die Zukunft spricht, wird der Ton nachdenklicher. Die feste Vergütung für Biogas läuft aus, neue Auflagen kommen ständig hinzu. „Wir investieren jedes Jahr einen niedrigen sechsstelligen Betrag, um die Anlage am Laufen zu halten. Rückhalt aus der Politik spüren wir kaum“, sagt Scherer.

Für die Kinder von Martin Scherer ist die Erntezeit jedes Jahr ein Highlight – sie lieben die großen Maschinen und das bunte Treiben auf dem Hof. Jedoch blickt Scherer mit Sorge auf die Zukunft des Familienbetriebs. Foto: Allen Xu

Trotz aller Belastung will er den Familienbetrieb erhalten. Eine typische Woche umfasst für ihn rund 70 Arbeitsstunden – Urlaub ist selten. „Ich wünsche mir schon, dass meine Kinder den Hof einmal übernehmen. Aber nur, wenn sie es wirklich wollen“, sagt er. „Im Moment sind sie Feuer und Flamme – sie lieben das Leben hier. Es ist ein schönes, freies Leben, aber auch ein verdammt hartes.“