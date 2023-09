Mering

12:30 Uhr

Im Sommer herrscht Hochbetrieb im Paradies von Hella Scherer

Hella Scherer leitet zusammen mit ihrem Mann Martin den Langwiedhof in Mering. Viele Tiere - darunter 13 Pferde - leben auf dem Hof.

Plus In unserer Serie "Mein Sommer" fragen wir Menschen aus der Region, wie sie ihren Sommer verbringen. Diesmal: Hella Scherer vom Langwiedhof in Mering.

Von Manuel Rank

Zusammen mit ihrem Mann Martin betreibt Hella Scherer den Langwiedhof in Mering. Auf dem Erlebnisbauernhof wohnen allerlei Tiere: Ziegen, Esel, Hasen, ein Hund und eine Katze, vor allem aber Pferde und Ponys. 13 sind es mittlerweile. Da häuft sich die Arbeit vor allem in den Sommermonaten. "Bei uns ist im Sommer Hochbetrieb, sowohl bei der Ernte bei meinem Mann als auch bei uns auf dem Erlebnishof – wir feiern Kindergeburtstage, haben Ferienkurse und Ferienspaßprogramme. So verbringen wir unsere Zeit aktuell", sagt Hella Scherer. Ihr Mann ist währenddessen auf dem Feld unterwegs.

Viel Zeit für Erholung bleibt da nicht. Doch die Scherers lieben ihren Hof. Viele der Besucherinnen und Besucher kommen zu ihr und staunen: "Wow, ihr seid hier echt im Paradies", erzählt Scherer. Besonders gefalle ihr an der Sommerzeit auf dem Hof, die ganze Zeit draußen zu sein, und dass sie den Freiraum genießen können. Ihre Kinder zelten gerne im Garten oder schlafen im Heu und toben den ganzen Tag herum. Den Kindern fehle der Urlaub überhaupt nicht, da sie den ganzen Tag immer viel los sei, so Scherer.

