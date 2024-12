Eurasburger läuten mit Christkindlmarkt die Adventszeit ein

Am ersten Adventssamstag hatte das Christkindlmarkt-Team, bestehend aus Vertretern vom Kinderhaus Eurasburg, der Ministranten aus Freienried und Eurasburg, der Feuerwehr, des Bund Naturschutz und des Gartenbauvereins zum Budenzauber am Dorfplatz in Eurasburg eingeladen. Viele Familien waren erwartungsvoll gekommen, um althergebracht in die Vorweihnachtszeit zu starten. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Weihnachtliche Deko findet in Eurasburg reißenden Absatz

Mit einem schwungvollen Tanz zu „Weihnachten ist die allerschönste Zeit“ begrüßten die Kinder des Kinderhauses die Gäste zur Eröffnung des diesjährigen Christkindlmarktes in Eurasburg und stimmten damit auf kommende die Adventszeit ein. Auch ein schönes Gedicht hatten die Kinder eingeübt. Mit viel Beifall wurden sie dafür von den Zuhörern belohnt.

In einer kleinen Begrüßungsrede dankte Bürgermeister Paul Reithmeir allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, ohne die es den schönen Markt nicht geben würde. Er sei stolz auf die Eurasburger – und das jedes Jahr aufs Neue. Mit einem Segensgebet bedachte Pater Augustinus Pühler die Besucherinnen und Besucher. Auch die feierliche Segnung der Adventskränze übernahm er in diesem Jahr.

Begleitet mit weihnachtlicher Musik von der Bläsergruppe strömten die Besucherinnen und Besucher auf den Markt und ließen die vorweihnachtliche Stimmung auf sich wirken. An den liebevoll geschmückten Buden erwartete sie ein buntes Angebot aus wundervollen weihnachtlichen Dingen für die heimische Dekoration. Besonders beliebt waren in diesem Jahr die rustikalen Sterne, Bäume und Figuren aus Holz. Auch die vielen selbst angefertigten Adventskränze und -gestecke fanden schnell einen neuen Besitzer. Kleine, mit Plätzchen gefüllte Tüten luden zum spontanen Naschen ein und es wurde sicherlich das eine oder andere Backrezept ausgetauscht.

Bei den jüngeren Besuchern des Marktes war die Begeisterung über die Anwesenheit des Nikolaus groß, der gemeinsam mit dem Krampus kleine Süßigkeiten verschenkte. Unter der Pergola des Dorfplatzes hatte das Team vom Kinderhaus wieder eine Engelspost eingerichtet. Fleißig wurden Weihnachtswunschzettel gemalt, gebastelt und geschrieben. Über 60 Briefe werden nun an das Christkind geschickt und bestimmt wird auch der eine oder andere Wunsch in Erfüllung gehen.

Mit Glühwein, Kinderpunsch, leckeren Sachen vom Grill, Kaffee und Kuchen war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Auch die Kässpatzen erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass sogar eine zweite Pfanne nachgeordert werden musste. Am Waffelstand bildete sich ebenso immer wieder eine Warteschlange. Denn die frisch gebackenen Leckereien, die fast jeder Besucher haben wollte, fanden reißenden Absatz.

Ehrenamtler ziehen positives Fazit zum Christkindlmarkt

Als der Markt gegen 21 Uhr seine Pforten schloss, waren sich die freiwilligen Helferinnen und Helfer einig: Es wurde hervorragende Arbeit geleistet, um die Eurasburger und ihre Gäste mit einem ansprechenden Markt in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Gleichzeitig habe man etwas Positives für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft getan. Das ist dies Ansporn genug, um auch im kommenden Jahr wieder einen Christkindlmarkt am Dorfplatz zu veranstalten.