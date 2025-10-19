Icon Menü
CSU-Kreisdelegiertenversammlung in Dasing wählt Peter Tomaschko zum Landratskandidaten

Dasing

CSU stellt Tomaschko als Landratskandidaten und ihre Kreistagsliste auf

Die Kreisdelegiertenversammlung steht hinter dem Landtagsabgeordneten. Auch bei der Kandidatenliste für die anstehende Kommunalwahl gibt es kaum Gegenstimmen.
Von Brigitte Glas
    • |
    • |
    • |
    Nun ist es offiziell: Mit mehr als 90 Prozent aller Stimmen ist der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko aus Merching zum Landratskandidaten der CSU im Landkreis Aichach-Friedberg gewählt worden.
    Nun ist es offiziell: Mit mehr als 90 Prozent aller Stimmen ist der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko aus Merching zum Landratskandidaten der CSU im Landkreis Aichach-Friedberg gewählt worden. Foto: Brigitte Glas

    Peter Tomaschko ist als Landratskandidat der CSU gewählt worden. Auf der Kreisdelegiertenversammlung erhielt er 101 Stimmen. Das sind 92,7 Prozent. Die Liste der 60 Kreistagskandidaten war vorbereitet und konnte im Gesamten abgestimmt werden. Fünf Delegierte wollten der Liste nicht zustimmen. Ins Rennen gehen nun 50 Männer und 10 Frauen. Vertreten auf der Liste sind alle Altersgruppen, so gut wie alle Landkreisgemeinden und Berufe aus zahlreichen Bereichen. „Wir leben die Vielfalt“, sagte Tomaschko. Sowohl er als auch der noch amtierende Landrat Klaus Metzger betonten, dass Kommunalpolitik nur gemeinsam gehe. „Gemeinsam für die Menschen, gemeinsam für das Wittelsbacher Land“ lautet demnach das Motto für den anstehenden Wahlkampf der CSU.

    Landratskandidat Tomaschko will sich in Zukunft für das Ehrenamt einsetzen

    Nach einem Rückblick auf die Arbeit der vergangenen Jahre legte Tomaschko die Themen für die Zukunft fest. Das Oldtimer-Ressort in Dasing, indem die Versammlung stattgefunden hatte, klinge nach Vergangenheit, aber: „Die CSU steht für Neues“, so Tomaschko. Gemeinsam mit dem Bürger solle Politik gemacht werden. Er wolle in jeder Gemeinde eine Ideenbox für Wünsche und Anregungen aufstellen und die Ehrenamtsregion Wittelsbacher Land schaffen. „Wir müssen die Rahmenbedingungen so anpassen, dass das Ehrenamt bestmöglich unterstützt und finanziell gefördert und der Bürokratieaufwand reduziert wird“, sagte der Landratskandidat.

    Für eine bürgernahe und effiziente Verwaltung soll es seinen Plänen nach eine Serviceoffensive geben. Eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung soll mit Erhalt und Sicherung der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg sowie flächendeckende, wohnortnahe Versorgung mit Kinder-, Haus- und Fachärzten sichergestellt sein. In der Altenpflege forderte Tomaschko den Ausbau der ambulanten und stationären Pflegeangebote im Landkreis, Stärkung der Beratung und Unterstützung der zu Pflegenden und deren Angehörigen. Für Sicherheit und Katastrophenschutz werde ein Katastrophenschutzzentrum gebaut. Das Grundstück sei schon gekauft. Gestärkt und zukunftssicher gemacht werden sollen zudem der Mittelstand und die Landwirtschaft. Für eine effiziente Mobilität brauche der Landkreis den Zusammenschluss von AVV und MVV und den Ausbau und Erhalt der Kreisstraßen und Radwege. Tomaschkos Fazit: „Das kann nicht der Landrat alleine. Wir brauchen ein starkes Team.“

    Das sind die 60 Kandidaten der CSU im Landkreis Aichach-Friedberg für die anstehende Kommunalwahl: aus allen Altersgruppen, so gut wie alle Landkreisgemeinden und Berufen aus zahlreichen Bereichen.
    Das sind die 60 Kandidaten der CSU im Landkreis Aichach-Friedberg für die anstehende Kommunalwahl: aus allen Altersgruppen, so gut wie alle Landkreisgemeinden und Berufen aus zahlreichen Bereichen. Foto: Brigitte Glas

    Das sind die Kandidaten der CSU:

    1. Peter Tomaschko, Merching, Mitglied im Bayerischen Landtag
    2. Manfred Losinger, Friedberg, stv. Landrat, Landwirt, Polizeibeamter a.D.
    3. Sabine Asum, Dasing, BBV-Kreisbäuerin, Landwirtin
    4. Josef Dußmann, Aichach, Kreisrat, Lehrer
    5. Gertrud Hitzler, Aindling, Kreisrätin, 1. Bürgermeisterin
    6. Sissi Veit-Wiedemann, Pöttmes, Kreisrätin, Bankkauffrau
    7. Florian A. Mayer, Mering, Kreisrat, 1. Bürgermeister
    8. Reinhard Gürtner, Kissing, Kreisrat, 1. Bürgermeister
    9. Erwin Gerstlacher, Ried, Kreisrat, 1. Bürgermeister
    10. Tomas Zinnecker, Aindling, Bezirksrat, Kreisrat, Jurist
    11. Richard Scharold, Friedberg, Kreisrat, Bäckermeister
    12. Stephanie Kopold-Keis, Pöttmes, Kreisrätin, Landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Fachlehrerin
    13. Helmut Beck, Aichach, Kreisrat, Polizeibeamter a.D.
    14. Thomas Kleist, Friedberg, Kreisrat, Geschäftsführer
    15. Georg Resch, Mering, Kreisrat, Bundeswehrsoldat a.D.
    16. Erich Kerner, Friedberg, Kreisrat, Landwirt
    17. Joe Koppold, Aichach, Kreisrat, Behindertenbeauftragter
    18. Florian Fleig, Friedberg, Rechtsanwalt
    19. Andreas Offner, Kissing, Orgelbaumeister
    20. Katharina Bader-Schlickenrieder, Mering, Bilanzbuchhalterin, Steuerfachgehilfin
    21. Stefan Meitinger, Aichach, Kreisrat, Referent für Agrarpolitik
    22. Josef Schreier, Schiltberg, Kreisrat, Schreinermeister
    23. Markus Winklhofer, Affing, Kreisrat, 1. Bürgermeister
    24. Reinhard Herb, Sielenbach, Kreisrat, Landwirt
    25. Hans Schweizer, Inchenhofen, Kreisrat, 2. Bürgermeister
    26. Markus Waschka, Dasing, Kreisrat, Unternehmer
    27. Mirko Ketz, Pöttmes, 1. Bürgermeister
    28. Philipp Landherr, Friedberg, JU-Kreisvorsitzender, Bankkaufmann (Azubi)
    29. Dieter Saliger, Aichach, Abteilungsleiter
    30. Hubert Ströbel, Friedberg, Unternehmer
    31. Thomas Hofreiter, Hollenbach, Unternehmer, Landwirt
    32. Tobias Frauenknecht, Eurasburg, Bauingenieur
    33. Patrick Wrba, Mering, Zerspannungsmechaniker
    34. Christina Götz, Friedberg, Rechtsanwältin
    35. Michael Lang, Aichach, Lehrer
    36. Dr. Arian Derakhchan, Friedberg, Unfallchirurg
    37. Johannes Treffler, Adelzhausen, Agragingenieur
    38. Helmut Luichtl, Merching, 1. Bürgermeister
    39. Christoph Aidelsburger, Rehling, 1. Bürgermeister
    40. Konrad Carl, Todtenweis, 1. Bürgermeister
    41. Dietrich Binder, Petersdorf, 1. Bürgermeister
    42. Josef Tränkl, Affing, Landwirt
    43. Daniel Schulz, Obergriesbach, 2. Bürgermeister, Metallbaumeister
    44. Roman Pekis, Baar, 1. Bürgermeister
    45. Markus Held, Aichach, Landwirt, Agrarbetriebswirt
    46. Markus Müller, Kissing, Landwirt
    47. Gregor Pfundmeir, Friedberg, Kreisrat, Landmaschinenmechanikermeister
    48. Nancy Rose-Steidle, Aichach, Geschäftsführerin
    49. Katharina Graf, Mering, Rechtsfachwirtin
    50. Petra Gerber, Friedberg, Immobilienkauffrau
    51. Michaela Weiß, Kissing, Pflegefachkraft
    52. Rainer Hurler, Friedberg, Bauingenieur
    53. Florian Mödinger, Aichach, Dipl.-Volkswirt
    54. Georg Egenhofer, Steindorf, Versicherungsfachmann
    55. Thomas Rummel, Friedberg, Steuerassistent
    56. Walter Pasker, Aindling, Technischer Aufsichtsbeamter
    57. Dr. Daniel Stegmair, Aichach, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik
    58. Paul Trinkl, Friedberg, Dipl.-Informatiker
    59. Ferdinand von Wiedersperg-Leonrod, Schmiechen, Land- und Forstwirt
    60. Wolfgang Teifelhart, Merching, BBV-Kreisobmann, Landwirt

    Ersatzleute sind: Bernd Bante, Friedberg; Stefan Westermayr, Aichach; Marc Kosturik, Mering; Sophie Landherr, Friedberg; Michael Garatva, Kissing.

