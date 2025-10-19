CSU stellt Tomaschko als Landratskandidaten und ihre Kreistagsliste auf

Peter Tomaschko ist als Landratskandidat der CSU gewählt worden. Auf der Kreisdelegiertenversammlung erhielt er 101 Stimmen. Das sind 92,7 Prozent. Die Liste der 60 Kreistagskandidaten war vorbereitet und konnte im Gesamten abgestimmt werden. Fünf Delegierte wollten der Liste nicht zustimmen. Ins Rennen gehen nun 50 Männer und 10 Frauen. Vertreten auf der Liste sind alle Altersgruppen, so gut wie alle Landkreisgemeinden und Berufe aus zahlreichen Bereichen. „Wir leben die Vielfalt“, sagte Tomaschko. Sowohl er als auch der noch amtierende Landrat Klaus Metzger betonten, dass Kommunalpolitik nur gemeinsam gehe. „Gemeinsam für die Menschen, gemeinsam für das Wittelsbacher Land“ lautet demnach das Motto für den anstehenden Wahlkampf der CSU.
Landratskandidat Tomaschko will sich in Zukunft für das Ehrenamt einsetzen
Nach einem Rückblick auf die Arbeit der vergangenen Jahre legte Tomaschko die Themen für die Zukunft fest. Das Oldtimer-Ressort in Dasing, indem die Versammlung stattgefunden hatte, klinge nach Vergangenheit, aber: „Die CSU steht für Neues“, so Tomaschko. Gemeinsam mit dem Bürger solle Politik gemacht werden. Er wolle in jeder Gemeinde eine Ideenbox für Wünsche und Anregungen aufstellen und die Ehrenamtsregion Wittelsbacher Land schaffen. „Wir müssen die Rahmenbedingungen so anpassen, dass das Ehrenamt bestmöglich unterstützt und finanziell gefördert und der Bürokratieaufwand reduziert wird“, sagte der Landratskandidat.
Für eine bürgernahe und effiziente Verwaltung soll es seinen Plänen nach eine Serviceoffensive geben. Eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung soll mit Erhalt und Sicherung der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg sowie flächendeckende, wohnortnahe Versorgung mit Kinder-, Haus- und Fachärzten sichergestellt sein. In der Altenpflege forderte Tomaschko den Ausbau der ambulanten und stationären Pflegeangebote im Landkreis, Stärkung der Beratung und Unterstützung der zu Pflegenden und deren Angehörigen. Für Sicherheit und Katastrophenschutz werde ein Katastrophenschutzzentrum gebaut. Das Grundstück sei schon gekauft. Gestärkt und zukunftssicher gemacht werden sollen zudem der Mittelstand und die Landwirtschaft. Für eine effiziente Mobilität brauche der Landkreis den Zusammenschluss von AVV und MVV und den Ausbau und Erhalt der Kreisstraßen und Radwege. Tomaschkos Fazit: „Das kann nicht der Landrat alleine. Wir brauchen ein starkes Team.“
Das sind die Kandidaten der CSU:
- Peter Tomaschko, Merching, Mitglied im Bayerischen Landtag
- Manfred Losinger, Friedberg, stv. Landrat, Landwirt, Polizeibeamter a.D.
- Sabine Asum, Dasing, BBV-Kreisbäuerin, Landwirtin
- Josef Dußmann, Aichach, Kreisrat, Lehrer
- Gertrud Hitzler, Aindling, Kreisrätin, 1. Bürgermeisterin
- Sissi Veit-Wiedemann, Pöttmes, Kreisrätin, Bankkauffrau
- Florian A. Mayer, Mering, Kreisrat, 1. Bürgermeister
- Reinhard Gürtner, Kissing, Kreisrat, 1. Bürgermeister
- Erwin Gerstlacher, Ried, Kreisrat, 1. Bürgermeister
- Tomas Zinnecker, Aindling, Bezirksrat, Kreisrat, Jurist
- Richard Scharold, Friedberg, Kreisrat, Bäckermeister
- Stephanie Kopold-Keis, Pöttmes, Kreisrätin, Landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Fachlehrerin
- Helmut Beck, Aichach, Kreisrat, Polizeibeamter a.D.
- Thomas Kleist, Friedberg, Kreisrat, Geschäftsführer
- Georg Resch, Mering, Kreisrat, Bundeswehrsoldat a.D.
- Erich Kerner, Friedberg, Kreisrat, Landwirt
- Joe Koppold, Aichach, Kreisrat, Behindertenbeauftragter
- Florian Fleig, Friedberg, Rechtsanwalt
- Andreas Offner, Kissing, Orgelbaumeister
- Katharina Bader-Schlickenrieder, Mering, Bilanzbuchhalterin, Steuerfachgehilfin
- Stefan Meitinger, Aichach, Kreisrat, Referent für Agrarpolitik
- Josef Schreier, Schiltberg, Kreisrat, Schreinermeister
- Markus Winklhofer, Affing, Kreisrat, 1. Bürgermeister
- Reinhard Herb, Sielenbach, Kreisrat, Landwirt
- Hans Schweizer, Inchenhofen, Kreisrat, 2. Bürgermeister
- Markus Waschka, Dasing, Kreisrat, Unternehmer
- Mirko Ketz, Pöttmes, 1. Bürgermeister
- Philipp Landherr, Friedberg, JU-Kreisvorsitzender, Bankkaufmann (Azubi)
- Dieter Saliger, Aichach, Abteilungsleiter
- Hubert Ströbel, Friedberg, Unternehmer
- Thomas Hofreiter, Hollenbach, Unternehmer, Landwirt
- Tobias Frauenknecht, Eurasburg, Bauingenieur
- Patrick Wrba, Mering, Zerspannungsmechaniker
- Christina Götz, Friedberg, Rechtsanwältin
- Michael Lang, Aichach, Lehrer
- Dr. Arian Derakhchan, Friedberg, Unfallchirurg
- Johannes Treffler, Adelzhausen, Agragingenieur
- Helmut Luichtl, Merching, 1. Bürgermeister
- Christoph Aidelsburger, Rehling, 1. Bürgermeister
- Konrad Carl, Todtenweis, 1. Bürgermeister
- Dietrich Binder, Petersdorf, 1. Bürgermeister
- Josef Tränkl, Affing, Landwirt
- Daniel Schulz, Obergriesbach, 2. Bürgermeister, Metallbaumeister
- Roman Pekis, Baar, 1. Bürgermeister
- Markus Held, Aichach, Landwirt, Agrarbetriebswirt
- Markus Müller, Kissing, Landwirt
- Gregor Pfundmeir, Friedberg, Kreisrat, Landmaschinenmechanikermeister
- Nancy Rose-Steidle, Aichach, Geschäftsführerin
- Katharina Graf, Mering, Rechtsfachwirtin
- Petra Gerber, Friedberg, Immobilienkauffrau
- Michaela Weiß, Kissing, Pflegefachkraft
- Rainer Hurler, Friedberg, Bauingenieur
- Florian Mödinger, Aichach, Dipl.-Volkswirt
- Georg Egenhofer, Steindorf, Versicherungsfachmann
- Thomas Rummel, Friedberg, Steuerassistent
- Walter Pasker, Aindling, Technischer Aufsichtsbeamter
- Dr. Daniel Stegmair, Aichach, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik
- Paul Trinkl, Friedberg, Dipl.-Informatiker
- Ferdinand von Wiedersperg-Leonrod, Schmiechen, Land- und Forstwirt
- Wolfgang Teifelhart, Merching, BBV-Kreisobmann, Landwirt
Ersatzleute sind: Bernd Bante, Friedberg; Stefan Westermayr, Aichach; Marc Kosturik, Mering; Sophie Landherr, Friedberg; Michael Garatva, Kissing.
