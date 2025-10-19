CSU stellt Tomaschko als Landratskandidaten und ihre Kreistagsliste auf

Peter Tomaschko ist als Landratskandidat der CSU gewählt worden. Auf der Kreisdelegiertenversammlung erhielt er 101 Stimmen. Das sind 92,7 Prozent. Die Liste der 60 Kreistagskandidaten war vorbereitet und konnte im Gesamten abgestimmt werden. Fünf Delegierte wollten der Liste nicht zustimmen. Ins Rennen gehen nun 50 Männer und 10 Frauen. Vertreten auf der Liste sind alle Altersgruppen, so gut wie alle Landkreisgemeinden und Berufe aus zahlreichen Bereichen. „Wir leben die Vielfalt“, sagte Tomaschko. Sowohl er als auch der noch amtierende Landrat Klaus Metzger betonten, dass Kommunalpolitik nur gemeinsam gehe. „Gemeinsam für die Menschen, gemeinsam für das Wittelsbacher Land“ lautet demnach das Motto für den anstehenden Wahlkampf der CSU.

Landratskandidat Tomaschko will sich in Zukunft für das Ehrenamt einsetzen

Nach einem Rückblick auf die Arbeit der vergangenen Jahre legte Tomaschko die Themen für die Zukunft fest. Das Oldtimer-Ressort in Dasing, indem die Versammlung stattgefunden hatte, klinge nach Vergangenheit, aber: „Die CSU steht für Neues“, so Tomaschko. Gemeinsam mit dem Bürger solle Politik gemacht werden. Er wolle in jeder Gemeinde eine Ideenbox für Wünsche und Anregungen aufstellen und die Ehrenamtsregion Wittelsbacher Land schaffen. „Wir müssen die Rahmenbedingungen so anpassen, dass das Ehrenamt bestmöglich unterstützt und finanziell gefördert und der Bürokratieaufwand reduziert wird“, sagte der Landratskandidat.

Für eine bürgernahe und effiziente Verwaltung soll es seinen Plänen nach eine Serviceoffensive geben. Eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung soll mit Erhalt und Sicherung der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg sowie flächendeckende, wohnortnahe Versorgung mit Kinder-, Haus- und Fachärzten sichergestellt sein. In der Altenpflege forderte Tomaschko den Ausbau der ambulanten und stationären Pflegeangebote im Landkreis, Stärkung der Beratung und Unterstützung der zu Pflegenden und deren Angehörigen. Für Sicherheit und Katastrophenschutz werde ein Katastrophenschutzzentrum gebaut. Das Grundstück sei schon gekauft. Gestärkt und zukunftssicher gemacht werden sollen zudem der Mittelstand und die Landwirtschaft. Für eine effiziente Mobilität brauche der Landkreis den Zusammenschluss von AVV und MVV und den Ausbau und Erhalt der Kreisstraßen und Radwege. Tomaschkos Fazit: „Das kann nicht der Landrat alleine. Wir brauchen ein starkes Team.“

Das sind die 60 Kandidaten der CSU im Landkreis Aichach-Friedberg für die anstehende Kommunalwahl: aus allen Altersgruppen, so gut wie alle Landkreisgemeinden und Berufen aus zahlreichen Bereichen. Foto: Brigitte Glas

Das sind die Kandidaten der CSU:

Peter Tomaschko, Merching, Mitglied im Bayerischen Landtag Manfred Losinger, Friedberg, stv. Landrat, Landwirt, Polizeibeamter a.D. Sabine Asum, Dasing, BBV-Kreisbäuerin, Landwirtin Josef Dußmann, Aichach, Kreisrat, Lehrer Gertrud Hitzler, Aindling, Kreisrätin, 1. Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann, Pöttmes, Kreisrätin, Bankkauffrau Florian A. Mayer, Mering, Kreisrat, 1. Bürgermeister Reinhard Gürtner, Kissing, Kreisrat, 1. Bürgermeister Erwin Gerstlacher, Ried, Kreisrat, 1. Bürgermeister Tomas Zinnecker, Aindling, Bezirksrat, Kreisrat, Jurist Richard Scharold, Friedberg, Kreisrat, Bäckermeister Stephanie Kopold-Keis, Pöttmes, Kreisrätin, Landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Fachlehrerin Helmut Beck, Aichach, Kreisrat, Polizeibeamter a.D. Thomas Kleist, Friedberg, Kreisrat, Geschäftsführer Georg Resch, Mering, Kreisrat, Bundeswehrsoldat a.D. Erich Kerner, Friedberg, Kreisrat, Landwirt Joe Koppold, Aichach, Kreisrat, Behindertenbeauftragter Florian Fleig, Friedberg, Rechtsanwalt Andreas Offner, Kissing, Orgelbaumeister Katharina Bader-Schlickenrieder, Mering, Bilanzbuchhalterin, Steuerfachgehilfin Stefan Meitinger, Aichach, Kreisrat, Referent für Agrarpolitik Josef Schreier, Schiltberg, Kreisrat, Schreinermeister Markus Winklhofer, Affing, Kreisrat, 1. Bürgermeister Reinhard Herb, Sielenbach, Kreisrat, Landwirt Hans Schweizer, Inchenhofen, Kreisrat, 2. Bürgermeister Markus Waschka, Dasing, Kreisrat, Unternehmer Mirko Ketz, Pöttmes, 1. Bürgermeister Philipp Landherr, Friedberg, JU-Kreisvorsitzender, Bankkaufmann (Azubi) Dieter Saliger, Aichach, Abteilungsleiter Hubert Ströbel, Friedberg, Unternehmer Thomas Hofreiter, Hollenbach, Unternehmer, Landwirt Tobias Frauenknecht, Eurasburg, Bauingenieur Patrick Wrba, Mering, Zerspannungsmechaniker Christina Götz, Friedberg, Rechtsanwältin Michael Lang, Aichach, Lehrer Dr. Arian Derakhchan, Friedberg, Unfallchirurg Johannes Treffler, Adelzhausen, Agragingenieur Helmut Luichtl, Merching, 1. Bürgermeister Christoph Aidelsburger, Rehling, 1. Bürgermeister Konrad Carl, Todtenweis, 1. Bürgermeister Dietrich Binder, Petersdorf, 1. Bürgermeister Josef Tränkl, Affing, Landwirt Daniel Schulz, Obergriesbach, 2. Bürgermeister, Metallbaumeister Roman Pekis, Baar, 1. Bürgermeister Markus Held, Aichach, Landwirt, Agrarbetriebswirt Markus Müller, Kissing, Landwirt Gregor Pfundmeir, Friedberg, Kreisrat, Landmaschinenmechanikermeister Nancy Rose-Steidle, Aichach, Geschäftsführerin Katharina Graf, Mering, Rechtsfachwirtin Petra Gerber, Friedberg, Immobilienkauffrau Michaela Weiß, Kissing, Pflegefachkraft Rainer Hurler, Friedberg, Bauingenieur Florian Mödinger, Aichach, Dipl.-Volkswirt Georg Egenhofer, Steindorf, Versicherungsfachmann Thomas Rummel, Friedberg, Steuerassistent Walter Pasker, Aindling, Technischer Aufsichtsbeamter Dr. Daniel Stegmair, Aichach, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik Paul Trinkl, Friedberg, Dipl.-Informatiker Ferdinand von Wiedersperg-Leonrod, Schmiechen, Land- und Forstwirt Wolfgang Teifelhart, Merching, BBV-Kreisobmann, Landwirt

Ersatzleute sind: Bernd Bante, Friedberg; Stefan Westermayr, Aichach; Marc Kosturik, Mering; Sophie Landherr, Friedberg; Michael Garatva, Kissing.