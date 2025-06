CSU und FDP: Gemeinsame Bürgermeisterkandidatin Cornelia Böhm und gemeinsame Liste für die Wahl in Friedberg

CSU und FDP in Friedberg gehen neue Wege. Die beiden Parteien wollen Cornelia „Conny“ Böhm von der FDP als gemeinsame Bürgermeisterkandidatin für die Wahl im März 2026 nominieren und zudem eine gemeinsame Stadtratsliste aufstellen. Bundes- und landespolitische Gegensätze treten dabei in den Hintergrund, wie die Friedberger Parteivorsitzenden Joachim Pehlke (FDP) und Florian Fleig (CSU) am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion erklärten. Böhm als Einzelkämpferin und die CSU bilden seit 2020 im Stadtrat eine gemeinsame Fraktion. Fleig und seine Stellvertreterin Simone Losinger erläutern, wie man sich so sehr schätzen lernte, dass die in Friedberg mehrere hundert Mitglieder starke Partei die FDP-Politikerin etwaigen eigenen Kandidaten vorzog.

