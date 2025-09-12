Das fliegende Klassenzimmer – Container für Interimsbau an Kissinger Grundschule angeliefert

Die Grundschule Kissing wurde am Freitagmorgen mit 40 Containermodulen beliefert, die anschließend aufeinandergestapelt wurden. Der erste dreistöckige Interimsbau steht schon seit 2021 und zahlreiche Kinder haben hier schon die Schulbank gedrückt. Doch noch immer herrscht Raumnot. Jetzt folgt der zweite Interimsbau, ein zweistöckiges Übergangs-Schulhaus mit sechs Klassenzimmern, die jeweils 65 Quadratmetern groß sind.

Erleichterung: Lieferung der Container noch vor Schulbeginn

Eigentlich sollten die Containermodule schon am 1. oder 2. September geliefert werden, aber es kam zu Verzögerungen aufgrund von Personal- und Lieferproblemen. Laut Bill Graßl vom Kissinger Bauamt sei das größte Anliegen von allen Seiten gewesen, dass die Containermodule noch vor dem Schulbeginn am Dienstag geliefert werden. „Beim Schulstart mit den ganzen Erstklässlern und Familien, wäre das zu viel gewesen“, sagt Graßl.

Auch Kissinger Bürgermeister Reinhard Gürtner ist erleichtert und freut sich über „eine Baustelle weniger“, in Kissing sei in letzter Zeit schon viel los. Bei der Planung des Interimsbaus war Graßl schon ab und an gefrustet, „da klappt nicht immer alles direkt so wie man das will“, aber wenn das Geplante dann umgesetzt wird, ist das ein schönes Gefühl, da sind sich Graßl und Bürgermeister Gürtner einig.

Neues, simples Stecksystem kommt beim Modulbau in Kissing zum Einsatz

Die Containermodule werden mit einem neuen Stecksystem aufeinandergestapelt. Die Planung ist von einem hohen Vorfertigungsgrad gezeichnet – Millimeterarbeit. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, funktioniert es ungefähr so wie bei Legosteinen. Die Containermodule wurden nach und nach mit einem Kran hochgezogen und so wieder heruntergelassen, dass sie perfekt aufeinander passen.

Icon vergrößern Das neue Stecksystem funktioniert wie bei Legosteinen. Foto: Leni Janser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das neue Stecksystem funktioniert wie bei Legosteinen. Foto: Leni Janser

Noch fehlt die Inneneinrichtung, aber die gelbe Treppe ist ein Hingucker!

Noch sind die Container nicht eingerichtet, aber bis Mitte oder Ende Oktober soll die Inneneinrichtung fertiggestellt werden. Die Klassenzimmer sind mit 65 Quadratmetern sehr geräumig und es fällt nicht auf, dass es sich nur um Übergangs-Klassenzimmer handelt.

Icon vergrößern Ein Blick durch die Folie: die Inneneinrichtung ist noch nicht fertig. Foto: Leni Janser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Blick durch die Folie: die Inneneinrichtung ist noch nicht fertig. Foto: Leni Janser

Die gelbe Treppe, die direkt beim Eingang ist, zieht die Aufmerksamkeit beim Eintreten auf sich. Sie ist noch nicht ganz fertig, denn es werden noch Platten auf den Stufen platziert. Sie soll nicht der einzige Farbkleks in dem Schulgebäude bleiben, denn für die Kinder soll die Inneneinrichtung möglichst farbenfroh sein.

Icon vergrößern So sieht das Schulgebäude momentan von Innen aus. Foto: Leni Janser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sieht das Schulgebäude momentan von Innen aus. Foto: Leni Janser

Der Interimsbau wurde kontrovers diskutiert und auch jetzt gibt es noch Kritiker und Kritikerinnen, denn für das Übergangsgebäude wurden 3,8 Millionen Euro in die Hand genommen. Für Bürgermeister Gürtner ist klar: „Es gibt immer Menschen, die Kritik äußern, aber die Mehrheit ist mit dieser Lösung glaube ich ganz zufrieden.“ Vor allem für die Kinder sei es jetzt auf die Schnelle die beste Lösung.