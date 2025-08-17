Zweiter Interimsbau soll Raumnot an der Grundschule in Kissing lösen

Die Kissinger Grundschule platzt aus allen Nähten. Die Gemeinde stellt deswegen einen zweiten großen Interimsbau auf. Dafür beginnen aktuell die vorbereitenden Arbeiten. Die Bagger rücken auf dem Gelände an, um die Gründung vorzunehmen. 800 Kubikmeter Erdmasse werden dafür bewegt. Obwohl der Modulbau nur eine Übergangslösung ist, investiert die Kommune hier eine Summe von 3,8 Millionen Euro.

