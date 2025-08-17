Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Zweiter Interimsbau an Kissinger Grundschule: Dauerhafte Lösung des Raumproblems ist noch ungewiss

Kissing

Zweiter Interimsbau soll Raumnot an der Grundschule in Kissing lösen

Sechs Klassen kommen in dem Modulgebäude unter. Jetzt rücken die Bagger für die Bodenarbeiten an. Gemeinde investiert 3,8 Millionen Euro.
Von Gönül Frey
    • |
    • |
    • |
    Spatenanstich für den zweiten Interimsbau an der Grundschule (von links): Andreas Bendenrieder im Bagger (Firma Osteried), Bill Graßl, Bürgermeister Reinhard Gürtner und Christoph Milzarek.
    Spatenanstich für den zweiten Interimsbau an der Grundschule (von links): Andreas Bendenrieder im Bagger (Firma Osteried), Bill Graßl, Bürgermeister Reinhard Gürtner und Christoph Milzarek. Foto: Gemeinde Kissing

    Die Kissinger Grundschule platzt aus allen Nähten. Die Gemeinde stellt deswegen einen zweiten großen Interimsbau auf. Dafür beginnen aktuell die vorbereitenden Arbeiten. Die Bagger rücken auf dem Gelände an, um die Gründung vorzunehmen. 800 Kubikmeter Erdmasse werden dafür bewegt. Obwohl der Modulbau nur eine Übergangslösung ist, investiert die Kommune hier eine Summe von 3,8 Millionen Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden