Die Fête de la Musique 2025 wartet mit Neuerungen auf

Gut gelaunt winkt die Musikgruppe Brasseroni in ihren roten Collegejacken vom diesjährigen Plakat zur Fête de la Musique. „Diese Band ist für viele Besucherinnen und Besucher ein echtes Highlight der Veranstaltung, weil sie einfach eine super Stimmung macht“, schwärmt Alisa Hillenbrand. Die Mitarbeiterin der Stadt Friedberg ist für die Organisation des Musikfestes verantwortlich, das traditionell zum Sommeranfang am 21. Juni in der Friedberger Innenstadt gefeiert wird.

39 Bands, 14 Spielorte: Das ist bei der Fête de la Musique 2025 in Friedberg geplant

Insgesamt treten dort 39 Bands und Künstler auf. Neben den bereits bekannten präsentieren heuer zehn neue Formationen ihr Können, darunter die Baninga Trommelgruppe, Tango und ein Bier, The Creeping Candies, Vincent Semenou und die Oldieband des Bürgernetzes. Besonders spannend findet Hillenbrand die Mischung aus großen Musikgruppen mit bis zu 30 Personen und Solo-Künstlern. Sie freut sich über die vielen Anmeldungen, die auch dieses Mal eingegangen sind. Dabei bekommen die Künstlerinnen und Künstler von der Stadt keine Gage, sondern reichen den Hut herum.

Ob sich das finanziell lohnt, weiß Hillenbrand nicht, dennoch sind viele immer wieder mit Begeisterung dabei. „Den Bands gefällt es hier immer so gut, weil die Stimmung in Friedberg einfach toll ist.“ Sogar Musiker aus dem Umkreis von Augsburg und München treten auf. Die musikalische Vielfalt reicht von Pop und Rock über französische Chansons, Volksmusik und Samba-Trommelgruppen bis hin zu A cappella.

Die Auftritte verteilen sich dieses Mal auf 14 Spielorte. Zwar fallen der Archivhof und das Divano weg, doch dafür ist der Innenhof der Verwaltung am Marienplatz 5 wieder dabei. „Im Innenhof tritt traditionell der Kammerchor auf, weil dort die Akustik am besten ist“, erklärt die Veranstalterin. Neu ist in diesem Jahr auch das Schlossprogramm, das vom Jugendzentrum organisiert wird. Hier kann sich jeder von 17 bis 18 Uhr auf der Open Stage ausprobieren und sein Talent präsentieren. Im Anschluss spielen dann die System Crasher und die Newcomer-Band Woodenplastic. Dann folgen die beiden Rapper Beggo & Blaszup, die gerade ihr erstes Album veröffentlicht haben.

Neu bei der Fête de la Musique: Trommelworkshop am Friedberger Marienplatz

Erstmals lädt Vincent Semenou auf dem Marienplatz um 17 Uhr zu einem Trommelworkshop mit dem Publikum ein – einer der Höhepunkte für Alisa Hillenbrand, ebenso wie das Kindertanzen im Hafnergarten, das wieder das B-Orchester der Städtischen Jugendkapelle begleitet. Zu einem gelungenen Fest gehört es auch, dass die Gäste kulinarisch gut versorgt werden. Am Marienplatz servieren drei Foodtrucks Steaks, Pinsa und Steckerlfisch. Auch Bars wie Manus Genusswelt, die Laterne und der Platzhirsch erweitern ihr Angebot um kleine Leckereien. Dazu bieten die Gastronomen wie Weißgerber ihre übliche Speisekarte.

Obwohl das Wetter bei der Fête de la Musique im vergangenen Jahr nicht hundertprozentig mitspielte, kamen viele Gäste nach Friedberg.

Die Veranstalter rechnen damit, dass bei gutem Wetter rund 5000 Besucherinnen und Besuchern nach Friedberg kommen. Die Bands und Musiker spielen von 17 bis 22.30 Uhr. Offiziell endet die Fête de la Musique dann um 23 Uhr.

Diese Straßen sind in Friedberg zum Musikfest gesperrt

Für die autofreie Innenstadt wird die Ludwigstraße, der Marienplatz, der Friedberger Berg, die Bauernbräu- und Jungbräustraße, ein Teil der Bahnhofstraße, der St. Jakobsplatz sowie die Pfarrstraße gesperrt. Das gilt auch für die Tiefgarage West. Die Sperrungen gelten vom 21. Juni ab 15 Uhr bis zum 22. Juni um 7 Uhr. Die Organisatorin weist außerdem darauf hin, dass die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr verstärkt wurden, um allen ein unbeschwertes Fest zu ermöglichen.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, auf Parkplätze des Volksfestplatzes, am Bahnhof oder auf die Gerberwiese auszuweichen. Auch die Tiefgarage Ost steht zur Verfügung. Radfahrer finden in der Ludwigstraße und am Berg Abstellmöglichkeiten.

Das ist das Programm bei der Fête de la Musique 2025 Marienplatz 17 bis 18 Uhr: Vincent Semenou – Trommeln mit dem Publikum

19.30 bis 20 Uhr: Tam Koba

21 bis 21.30 Uhr: Tam Koba Manus Gebusswelt, St.-Jakobs-Platz 3 17 bis 18 Uhr: De Lelie

18.30 bis 19.30 Uhr: Lachaise

20 bis 20.30 Uhr: Polizeichor Schwaben-Nord e.V.

21.30 bis 22.30 Uhr: Cartouche Café BinenStich, Jungbräustraße 4 18.15 bis 19.45 Uhr: Three Chords and the Truth

21.15 bis 22.30 Uhr: The Rollin Coneheads Brauhaus Herzog Ludwig, Jungbräustraße 8 17 bis 18.15 Uhr: Mag Dalé

19.45 bis 21.15 Uhr: Creeping Candies Altstadtcafé Weißgerber, Ludwigstraße 10 17 bis 18 Uhr: 2Xsang

18.30 bis 19.30 Uhr: Kim Corona

20.45 bis 21.45 Uhr: Acoustic Moods Gasthof zur Linde, Münchnerstraße 1 17 bis 18 Uhr: acqua e sapone

18.30 bis 19.30 Uhr: 2Souls4u

20 bis 22 Uhr: Hopfenblech Laterne, Ludwigstraße 31 17 bis 18 Uhr: tillmann

19 bis 20 Uhr: Tango und ein Bier

20.45 bis 22.30 Uhr: SKILE Tutti Frutti, Ludwigstraße 41 18 bis 19 Uhr: Aurélie und Lilli

20.45 bis 21.45 Uhr: plaush Eiscafé am Brunnen, Marienplatz 13 18.30 bis 19.30 Uhr: BNO Oldieband

21.30 bis 22.30 Uhr: Die Friedband und das Fräulein Meier Hafnergarten 17.30 Uhr: Volkstanz mit Kindergartenkindern mit dem B-Orchester des Städtischen Jugendkapelle

18.30 Uhr: A-Orchester der Städtischen Jugendkapelle

19.30 Uhr Stadtkapelle Friedberg Barbetrieb, Ludwigstraße 9 17.30 bis 18.15 Uhr: Eva Tanzt

19 bis 20 Uhr: Jens Rupp unplugged

20.15 bis 21.15 Uhr: Station 59

21.30 bis 22.30 Uhr: Brasseroni Wittelsbacher Schloss, Schlossstraße 21 17 bis 18.15 Uhr: Open Stage

18.30 bis 19.15 Uhr: System Crasher

19.45 bis 20.45 Uhr: Woodenplastic

21.15 bis 22.15 Uhr: Beggo & Blazup Platzhirsch, Bahnhofstraße 12 ORCA Paradox, Bauernbräustraße 4 17 bis 18.30 Uhr: MaxxBrothers

19 bis 20.30 Uhr: Echo Chamber

21 bis 22.30 Uhr: Baerenbande Ludwigstraße 30 18 bis 19 Uhr: Baninga Trommelgruppe

19.30 bis 20.30 Uhr: Jürgen Burkhart

21 bis 22 Uhr: Jale Innenhof der Verwaltung 18 bis 18.30 Uhr: Kammerchor (Änderungen vorbehalten)