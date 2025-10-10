Das ist beim karitativen Christkindlmarkt geplant

Vor über 50 Jahren hatte Fritz Krug die Idee eines Christkindlmarktes in Friedberg für arme Menschen in der Welt. Schon damals haben viele Helferinnen und Helfer das Projekt unterstützt. Zum großen Teil sind die Gruppierungen bis heute dabei und verkaufen jedes Jahr vier Tage lang viele selbst erstellte Waren. Weit mehr als eine Million Euro konnten schon gesamt gesammelt werden und der Indienmission der Pallottiner und der Ndanda-Hilfe gespendet werden. Zusätzlich blieben in den beiden letzten Jahren 16.000 Euro für Förderprojekte in Friedberg. Das soll auch bei der 54. Auflage in diesem Jahr so fortgesetzt werden.

Wer sich den diesjährigen Termin schon mal im Kalender anstreichen möchte: Die Öffnungszeiten sind am Donnerstag und Freitag (27. und 28. November) von 16 bis 20 Uhr, Samstag (29. November) von 13 bis 20 Uhr und Sonntag (30. November) von 11 bis 20 Uhr. Neben dem Verkauf an den Ständen steht auch schon ein Großteil des Rahmenprogramms. Am Donnerstag um 18 Uhr eröffnet der Grundschulchor den karitativen Christkindlmarkt. Freitag spielt um 16.30 Uhr das Nachwuchsorchester der Jugendkapelle. Samstag spielt um 17.30 Uhr Trinkl‘s Hausmusik, Sonntag zur selben Uhrzeit die Bläsergruppe Derching. Zudem gibt es erneut Christbäume von Manfred Losinger sowie einen Wunschbaum am Vorplatz des Divano. Auch der Nikolaus und Ponyreiten für Kinder wird wieder geboten sein. Zudem gibt es eine Tombola.

Das ist das Rahmenprogramm beim karitativen Christkindlmarkt in Friedberg

Noch unklar ist, wie sich der Umbau der Bücherei auf den karitativen Christkindlmarkt auswirken wird. Der Handarbeits- und Büchermarkt sowie Kaffee- und Teeangebot im Divano stehen deshalb auf der Kippe. „Wir hoffen sehr, dass das trotz des Umbaus stattfinden kann“, sagt Ulrike Sasse-Feile, die gemeinsam mit Tom Treffler die Organisation innehat. Veranstalter ist der Förderverein für karitative Aufgaben im Verkehrsverein Friedberg.

„Großartig ist, dass sich beim Vorbereitungstreffen alle einig waren, die Preise nicht groß anzuheben, um unserer Idee des karitativen Marktes auch weiterhin gerecht zu werden“, sagt Sasse-Feile. Die Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein laufe sehr gut und das Engagement der Gruppen sei groß. Unter dem Motto Friedberg Karitativ wird diese Aktion auch vom Aktivring und den Friedberger Geschäftsleuten unterstützt. Ein besonderer Dank gilt dem Bauhof-Team um Willy Erhardt. „Damit der karitative Markt stattfinden kann, stellen sie eigens für die vier Tage Stände auf. Das ist einfach einzigartig.“ (AZ)

Spendenkonto IBAN: DE 82 7205 0000 0240 5919 82 Förderverein für karitative Aufgaben im Verkehrsverein Friedberg e.V.