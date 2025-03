Förderverein spendet 8500 Euro an die Friedberger Tafel

Am Mittwoch übergab der Förderverein für karitative Aufgaben des Verkehrsvereins Friedberg das Spendengeld des karitativen Christkindlmarkts an die Friedberger Tafel. Insgesamt 64.500 Euro waren beim 53. Markt zusammengekommen, davon gehen 8500 Euro an Sozialprojekte in Friedberg. Robert Winzer, Geschäftsführer der Caritas Aichach-Friedberg, bedankte sich dafür beim Vorstand des Fördervereins: „Das Geld können wir gut gebrauchen.“

Die Friedberger Tafel möchte das Geld nutzen, um neue Räumlichkeiten und deren Umbau zu finanzieren. „Seit zehn Jahren sind wir in den Kellerräumen des Caritas-Gebäudes“, erzählt Winzer. Doch der Keller sei zu klein und man wolle rein in die Gesellschaft, einen Begegnungsraum schaffen. Seit der Coronapandemie herrsche in der Tafel Ausnahmezustand: Erst kam das Kontaktverbot, dann die Inflation. „Die Kollegen vom Landratsamt haben den Leuten dann gesagt, sie sollen zur Tafel gehen“, sagt Winzer. Momentan seien circa 120 Tafelausweise vergeben, doch hinter jedem Ausweis ständen ungefähr drei Personen. Grundsätzlich könne die Tafel noch mehr Menschen versorgen, doch die Infrastruktur im Haus passe nicht.

Auch das Provinzialat der Pallottiner erhält einen Teil des Spendengeldes für deren Indienmission. Das dortige Projekt „Haus des Friedens“ in Dornahalli im Bundesstaat Kamataka im Südwesten Indiens wird mit 39.000 Euro gefördert. An die Afrikamission der Mittelschule gehen die restlichen 17.000 Euro. In Ndanda in Tansania wird das Geld verwendet, um das Projekt „Sichere Geburt“ zu unterstützen.

Der karitative Christkindlmarkt, der seit 1972 existiert, sammelt schon seit vielen Jahren Spenden für Afrika und Indien. Mit vier Ausnahmen blieb das auch über die Jahre so, eine davon war der jüngste Markt. „Wir bekamen immer öfter die Frage, ob auch was in Friedberg bleibt“, erklärt Ulrike Sasse-Feile, die den karitativen Christkindlmarkt zusammen mit Tom Treffler organisiert. Bereits im Jahr zuvor unterstützte der Förderverein die Sozialstation Friedberg-Hochzoll mit einer Spende. „Wenn der Erlös weiter hoch bleibt, wird auch dauerhaft Geld in Friedberg gespendet“, sagt Treffler.