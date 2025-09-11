Das sind die Gewinner beim Stadtradeln im Landkreis Aichach-Friedberg

Schon zum fünften Mal hat der Landkreis Aichach-Friedberg an der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Die Aktion des Klima-Bündnisses wird immer beliebter: Dieses Jahr haben 2336 Radelnde teilgenommen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind das knapp 200 Menschen mehr, die in den drei Aktionswochen auf das Rad gestiegen sind. Das Ziel war, vom 17. Mai bis zum 6. Juni, wie es Merings Bürgermeister Florian Mayer in seiner Rede ausdrückte, „so viel Rad zu fahren wie irgendwie möglich“.

Die Stadtradler sind 10,5 Mal um den Äquator gefahren

Beim Stadtradeln im Landkreis Aichach-Friedberg, das zusammen mit der Stadt Friedberg, dem Markt Mering und den Gemeinden Dasing und Kissing stattfand, stand der Spaß im Vordergrund. Trotzdem ging es auch um die Umwelt, denn allein beim diesjährigen Stadtradeln wurden knapp 69 Tonnen CO2 im Vergleich zum Ausstoß bei der Benutzung eines Autos vermieden. Mit 103 angemeldeten Teams und 2336 Radelnden, die knapp 420.000 Kilometer zurücklegten und damit 10,5 Mal den Äquator umrundeten, ist das eine erstaunliche Leistung. Es gab dieses Jahr zwar mehr Anmeldungen, trotzdem wurden im letzten Jahr 4000 Kilometer mehr zurückgelegt.

Die drei Pro-Kopf-Gewinnerteams (von links): Landrat Klaus Metzger, Familie Kroisi, Kloa Loamaring, Radl-Liebe und Merings Bürgermeister Florian Mayer.

Das sind die Sieger des Stadtradelns 2025 in Aichach-Friedberg

Bei der Preisverleihung der Teams gewann der RSC Aichach (27 Radelnde, 14.289 Kilometer), gefolgt von den Genussradlern Friedberg (38 Radelnde, 11.678 Kilometer) und dem Team Groaß Loamaring (25 Radelnde, 11.063 Kilometer).

Der Team-Kapitän von Kloa Loamaring Hans Treffler wurde bei der Preisübergabe mit „alle Jahre wieder“ begrüßt, denn für ihn und seinen Bruder Georg Treffler ist das Stadtradeln fester Bestandteil der Jahresplanung. Die zweitmeisten Kilometer pro Kopf legte das Team Radl-Liebe aus Mering zurück, gefolgt von der Familie Kroisi auf dem dritten Platz.

Die Teams mit den meisten Kilometern insgesamt (von links): Groaß Loamaring, Radsportclub Aichach, Genussradler Friedberg und Landrat Klaus Metzger.

Auch die drei besten Einzelleistungen wurden ausgezeichnet. Daniel Vyskocil gewann mit 2820 Kilometern, knapp dahinter auf dem zweiten Platz landeten Hans Treffler mit 2729 Kilometern, gefolgt von Georg Treffler auf dem dritten Platz mit 2707 Kilometern. Der beiden Erstplatzierten unterhielten sich nach der Preisverleihung angeregt, denn bei ihnen ist es jedes Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon seit Beginn des Stadtradelns versucht Vyskocil, Treffler zu schlagen, aber erst dieses Jahr ist es ihm gelungen: „Wir haben schon besprochen, dass es nächstes Jahr eine Revanche gibt“, sagt Vyskocil.

Welche Schulen konnten das Schulradeln 2025 für sich entscheiden?

Insgesamt haben 19 Schulen, fünf Schulen mehr als letztes Jahr, teilgenommen und zusammen 190.503 Kilometer zurückgelegt. Das sind 45 Prozent der Kilometer, die im gesamten Landkreis zurückgelegt wurden. Den ersten Platz und ein Preisgeld von 300 Euro erlangte die staatliche Realschule Mering (227 Radelnde, 35.691 Kilometer), über den zweiten Platz und 200 Euro Preisgeld durfte sich die Wittelsbacher Realschule Aichach freuen (151 Radelnde, 24.190 Kilometer) und der dritte Platz und 100 Euro wurde an die Mittelschule Kissing vergeben (117 Radelnde, 18.814 Kilometer).

Nicht nur weiterführende Schulen konnten sich beweisen, sondern seit vergangenem Jahr auch Grundschulen. Für diese gibt es einen Sonderpreis, da die zurückgelegten Strecken meist kürzer sind und die Teilnahme geringer ist als an weiterführenden Schulen. Die Grundschule Eurasburg gewann mit 95 Radelnden, die zusammen 9506 Kilometer zurücklegten, ein Preisgeld von 150 Euro.

Den Sonderpreis für Grundschulen holte die Grundschule Eurasburg (von links): Rektor Johannes Prockl (links) und Landrat Klaus Metzger.

Bürgermeister Mayer dankte allen, die bei dem diesjährigen Stadtradeln teilgenommen hatten: „Mitmachen ist alles.“ Bei Getränken und einem Buffet unterhielten sich die Radler anschließend über die gefahrenen Strecken, Tipps oder anderes. Die Stimmung war ausgelassen. Die meisten waren sicher, dass es nicht das letzte Mal war.

