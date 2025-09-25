Unfall auf A8: Fahrer verlor Kontrolle über Fahrzeuge

Ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn A8 auf Höhe der Anschlussstelle Dasing in Fahrtrichtung Stuttgart. Dazu nennt die Polizei nun weitere Details. Demnach waren ein 38-jähriger, ein 45-jähriger und ein 50-jähriger Autofahrer beteiligt.

Gegen 7.30 Uhr fuhr der 45-Jährige auf der linken Fahrspur. Hierbei verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto und kam schließlich quer auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der 38-jährige Mann, der hinter dem 45-Jährigen fuhr, konnte noch rechtzeitig bremsen. Der hinter dem 38-Jährigen fahrende 50-Jährige bemerkte dies jedoch offenbar zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der 50-Jährige schob den 38-Jährigen in das Auto des 45-Jährigen.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 100.000 Euro. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart rund drei Stunden nur teilweise befahrbar. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 45-Jährigen sowie unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 50- Jährigen. (AZ)