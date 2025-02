Vom Wirtshaus zum Gesundheitszentrum: Ärzte, Apotheke und Tagespflege unter einem Dach

Die „Vision einer echten Ortsmitte in Dasing“ wird laut Bürgermeister Andreas Wiesner peu à peu Realität. Denn ein großer Baustein steht nun vor der Vollendung: Nach gut vier Jahren Planungs- und Bauzeit ist das neue Gesundheitszentrum Dasing, kurz MEDAS, bezugsbereit. Für Wiesner stellt dieser Schritt einen wichtigen und zielführenden Fingerzeig dar, weil besonders medizinische Versorgungsstellen, Einrichtungen für Senioren oder Tagespflegemöglichkeiten rar gesät sind: „Ursprünglich war ja der Plan, dass großzügig in reinen Wohnraum investiert wird. Letztlich hat dann Herr Ihle den Vorschlag eines Gesundheitszentrums in Spiel gebracht, was auch im Rat gut angekommen ist“, so der Bürgermeister.

