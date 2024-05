Neue Ortsmitte: Bronzeskulptur soll Dasinger Geste darstellen

Neben einem Wasserspiel und Sitzmöglichkeiten soll eine Bronzeskulptur die Ortsmitte in Dasing aufwerten. Die ideengebende Geste kommt aus der dörflichen Historie.

Die neue Ortsmitte in Dasing wächst und gedeiht. Ein guter Zeitpunkt, sich genauer mit der Gestaltung des Innenhofs zu beschäftigen. Neben der markanten Treppe, die vom Bürgersaal oben auf den Vorplatz der zukünftigen Bücherei führen soll, ist dort auch ein Wasserspiel und eine Bronzeskulptur in Planung. Der Bildhauer Wolfgang Auer stellte seine erste Idee für das Kunstwerk dem Gemeinderat vor. Dargestellt werden soll eine uralte Geste, das Ohrenziehen zum Abschluss eines Vertrags. Wie die Bewegung genau aussieht, war zunächst nicht allen klar.

Dem Vertragspartner am Ohr ziehen – das sollen Menschen im römischen Reich früher gemacht haben, wenn sie einen Vertrag abschlossen. Anderen Überlieferungen zufolge sollen Jungen den Vertragsabschluss als Zeugen begleitet haben, denen dann zur Erinnerungsstütze am Ohr gezogen wurde. "Testes per aures tracti" ist der ein lateinischer Begriff für "an den Ohren gezogene Zeugen". In Dasing hat sich die Geste des Ohrenziehens oder -zupfens als freundschaftliche Vertragsschließung übermittelt. Der örtlich bekannte Brauch soll ideengebend für die Bronzeskulptur in der zukünftigen Ortsmitte sein.

"Kommunikation" ist das Motto des neuen Kunstwerks in Dasing

Keine leichte Aufgabe, ein Kunstwerk aus einer Geste zu schaffen, die nicht umfänglich bekannt ist und die jeder auf seine Weise interpretiert. In seiner ersten Skizze stellte der Bildhauer Auer zunächst zwei Menschen dar, die sich gegenüberstehen und sich selbst ans Ohr greifen. Für den Entwurf bekam Auer im Gemeinderat zunächst durchweg Lob und Begeisterung. Erst Anne Glas von den Aktiven Bürgern erklärte, dass sich die Personen laut Brauch eigentlich gegenseitig am Ohrläppchen ziehen. Das heimatkundliche Museum habe Unterlagen zu der dörflichen Überlieferung und wird sich mit dem Künstler austauschen.

Abgesehen von der Geste soll die Skulptur circa 80 Zentimeter groß sein und zwei Menschen zeigen. Unter dem Motto "Kommunikation" soll eine Figurengruppe von zwei Personen dargestellt werden. Entgegen dem vergangenen Brauch, dass es männliche Personen waren, die den Vertrag schlossen, möchte der Künstler die Geste in die heutige Zeit übertragen. So entwickelte er die Idee, eine männliche und eine weibliche Person abzubilden, die auch vom Kleidungsstil in die heutige Zeit passen. Zudem möchte er die Handbewegung als freundliche, kommunikative Geste kreieren. Betrachter sollen sich wiederfinden. Sein erster Entwurf der beiden Figuren war so gestaltet, dass sich je nach Blickwinkel eine andere Szene abspielte. Mal gaben sich die Personen die Hand, mal griffen sie zum Ohrläppchen.

Die Bronzeskulptur soll noch dieses Jahr fertig werden

Alle Kommentare der Ratsmitglieder waren durchweg positiv zum Künstler eingestellt. "Ihre künstlerische Qualität steht außer Frage", sagt Anne Glas (Aktive). Iris Neusiedl (FWD) und Johann Kügle (CSU) äußerten jedoch Bedenken, dass die Größe der Skulptur von 80 Zentimetern zu klein für den Platz sei. Der Bildhauer machte jedoch klar, dass ein größeres Kunstwerk auch mit deutlich höheren Kosten verbunden sei. Die aktuell angedachte Skulptur läge bei 30.000 Euro. Bei einer Anfertigung in Lebensgröße stiegen die Kosten schnell auf 60.000 Euro. Die Bronze sei als Material ohnehin schon teuer, zudem komme ein arbeitsintensives Gussverfahren hinzu. Bürgermeister Wiesner erinnerte in der Diskussion daran, dass die Skulptur auf einen Granitsockel gestellt werde und das Kunstwerk dadurch an Größe gewinne.

Mithilfe der Anregungen aus der Ratssitzung soll der Bildhauer seinen Entwurf verfeinern und im Sommer ein konkretes Konzept vorstellen. Auch das Architekturbüro Haack+Höpfner sowie das Bauamt Friedberg sind in den Prozess involviert. Im Laufe dieses Jahres soll das Kunstwerk fertig werden.