Der große Schulumbau in Merching schreitet zügig voran

Nicht gekleckert, sondern geklotzt wird derzeit auf der Baustelle der Grund- und Mittelschule in Merching. Am Erweiterungsbau konnte schon während der Schulzeit kontinuierlich weiter gebaut werden. Kaum hatten Freilichtkino und Ministadt des Merchinger Ferienprogramms ihre Pforten geschlossen, rollten die Bagger an, um die Rohrleitungen im Schulhof auf Vordermann zu bringen. Im Haus begann man, an den Verbindungstüren und Anschlüssen zwischen den Häusern zu arbeiten.

Christina Riedmann-Pooch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86504 Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erweiterungsbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis