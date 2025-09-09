Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Der große Schulumbau in Merching schreitet zügig voran

Merching

Der große Schulumbau in Merching schreitet zügig voran

Anfang 2026 soll der Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule fertig sein. Auf dem alten Pausenhof stehen nach den Herbstferien wieder neue Bäume.
Von Christina Riedmann-Pooch
    • |
    • |
    • |
    Der Schulerweiterungsbau in Merching ist in wenigen Monaten abgeschlossen.
    Der Schulerweiterungsbau in Merching ist in wenigen Monaten abgeschlossen. Foto: Christina Riedmann-Pooch

    Nicht gekleckert, sondern geklotzt wird derzeit auf der Baustelle der Grund- und Mittelschule in Merching. Am Erweiterungsbau konnte schon während der Schulzeit kontinuierlich weiter gebaut werden. Kaum hatten Freilichtkino und Ministadt des Merchinger Ferienprogramms ihre Pforten geschlossen, rollten die Bagger an, um die Rohrleitungen im Schulhof auf Vordermann zu bringen. Im Haus begann man, an den Verbindungstüren und Anschlüssen zwischen den Häusern zu arbeiten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden