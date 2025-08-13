Mini-Stadt in Merching: Demokratieförderung für Kinder

Seit ein paar Tagen herrscht auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Merching trotz der Sommerferien geschäftiges Treiben: Zum ersten Mal gibt es hier fünf Tage lang das Projekt Mini-Stadt Merching, das allein durch 92 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren am Laufen gehalten wird. 16 Betreuende erklären die verschiedenen Berufe, die die Kinder ausüben können.

