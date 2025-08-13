Icon Menü
Mini-Stadt in Merching: Demokratieförderung für Kinder

Merching

In der Mini-Stadt lernen die Teilnehmenden, wie die Abläufe in einer Gesellschaft funktionieren. Der Bürgermeister hat sogar einen Rat an seinen älteren Kollegen.
Von Felicitas Pooch
    Die Redaktion der Merchinger Mini-Stadt bei der Arbeit.
    Die Redaktion der Merchinger Mini-Stadt bei der Arbeit. Foto: Felicitas Pooch

    Seit ein paar Tagen herrscht auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Merching trotz der Sommerferien geschäftiges Treiben: Zum ersten Mal gibt es hier fünf Tage lang das Projekt Mini-Stadt Merching, das allein durch 92 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren am Laufen gehalten wird. 16 Betreuende erklären die verschiedenen Berufe, die die Kinder ausüben können.

