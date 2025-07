Eintrittspreisen beim Altstadtfest verdoppelt: In Ordnung oder Wucher?

Zehn Euro für einen Abend auf dem Friedberger Altstadtfest, 20 Euro für die ganze Woche. Die Ansichten der Besucherinnen und Besucher über die Verdoppelung der Preise gehen auseinander. Ist die Erhöhung in Ordnung oder Wucher? Ein Pro und Contra unserer Redaktionsmitglieder:

Pro: Der Eintritt für die Friedberger Zeit 2025 ist voll gerechtfertigt

Acht Euro für einen Tag auf dem Bürgerfest in Augsburg (zumindest noch 2023), zehn Euro täglich für die Historischen Tage auf Schloss Scherneck, auf dem Neuburger Schloßfest sind es pro Tag sogar 13 Euro: Die zehn Euro Tageseintritt auf der Friedberger Zeit liegen nicht nur völlig im Durchschnitt vergleichbarer Feste.

Die angehobenen Eintrittspreise sind angesichts des im Vergleich teils deutlich größeren Angebots sogar mehr als gerechtfertigt – und zeitgemäß. Von den 20 Euro Eintritt für die ganzen zehn Tage ganz zu schweigen.

Denn bei der vergangenen Ausgabe 2023 musste die Stadt Friedberg noch 300.000 Euro zuschießen. Ein solches Minus könnte langfristig vielleicht den Fortbestand der Friedberger Zeit in ihrer heutigen Form gefährden. (Dominik Durner)

Contra: Die Ticket-Preise für das Friedberger Altstadtfest 2025 sollten gestaffelt werden

Das Altstadfest ist aus der Bürgerschaft heraus entstanden und von Anfang an war Konsens, dass es ein Fest für alle sein soll. Das bedeutet auch, dass alle sich den Eintritt leisten können. Für viele Familien war die Erhöhung ein Schock. Je nach Alter der Kinder zahlt eine vierköpfige Familie 40 Euro am Abend bzw. 80 für die ganze Woche – da ist noch kein Schluck getrunken, kein Bissen gegessen. Die niedrigen Besucherzahlen am Wochenende dürften auch darauf zurückzuführen sein.

Fürs nächste Fest sollte die Stadt sich daher überlegen, ob sie Familientickets anbietet. Auch gestaffelte Preise wären eine Lösung. So kann der Eintritt unter der Woche, wenn das Fest kürzer und weniger geboten ist, günstiger ausfallen als am Wochenende. (Ute Krogull)