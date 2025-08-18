Treffen Sie unsere Redaktion: Ein Platz zum Ratschen für unsere Leserinnen und Leser

Woran denken die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg, wenn sie an ihre Heimat denken? Was interessiert die Menschen derzeit am meisten? Wofür können sie sich begeistern? Was würden sie gerne verändern? Die Volontärinnen und Volontäre der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeinen möchten diesen Fragen auf den Grund gehen – gemeinsam mit den Menschen, die hier leben und arbeiten.

Volontäre der Aichacher Nachrichten und Friedberger Allgemeine laden ein: Schenken Sie uns am Friedberger See Ihre Zeit

Bei unserer Aktion „Platz zum Ratschen“ steht der Dialog im Mittelpunkt: Wir möchten zuhören, nachfragen und verstehen. Dabei sind alle Themen willkommen. Sie können mit uns etwa über den enormen Freizeitdruck am Friedberger See sprechen. Wir haben aber auch ein offenes Ohr für Themen aus Friedberg und Umgebung und Fragen und Gedanken, die das gesellschaftliche Miteinander, den Alltag, die Umwelt, Digitalisierung oder persönliche Herausforderungen betreffen.

„Wir“ sind die Nachwuchsredakteurinnen und -redakteure der beiden Redaktionen, die das Volontariat an der Günter Holland Journalistenschule absolvieren. Im Rahmen dieser journalistischen Ausbildung recherchieren, schreiben und fotografieren wir knapp ein Jahr für eine Lokalredaktion im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeine. Mit unserer Aktion möchten wir Ihren Ideen, Sorgen, Wünschen Raum geben – und überraschende und berührende Geschichten entdecken.

Icon vergrößern Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach einem Schwatz auf dem "Ratschbankerl" zum Dank eine Kühltasche. Foto: Jutta Metzger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach einem Schwatz auf dem "Ratschbankerl" zum Dank eine Kühltasche. Foto: Jutta Metzger

Als kleines Dankeschön für Ihre Zeit und Offenheit verteilen wir am Friedberger See zudem praktische Kühltaschen an die Besucherinnen und Besucher, die mit uns ins Gespräch kommen – solange der Vorrat reicht.

Kommen Sie in Friedberg, Aichach, Mering und Dasing vorbei: Wir freuen uns auf Sie!

Zum Auftakt unserer Aktion „Platz zum Ratschen“ laden die Volontärinnen und Volontäre alle Interessierten herzlich zum Friedberger See ein. Am Dienstag, 19. August, zwischen 15 und 18 Uhr, sind Leserinnen und Leser eingeladen, auf unserer Bank Platz zu nehmen und mit uns zu plaudern.

Den Platz zum Ratschen wollen die Redaktionen nicht nur dort schaffen. Auch in den folgenden Orten stellen sie die Bank bei passender Witterung auf:

Aichach

Dasing

Mering

Alle weiteren Termine und Stationen unserer Aktion werden rechtzeitig online und in der Printausgabe Ihrer Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeine veröffentlicht. Wir sind gespannt auf viele neue Begegnungen und Ihre Anliegen. (le/sa)