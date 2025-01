Demeter-Imker aus Mering bietet wieder ganz speziellen Kurs an

Der gemeinnützige Verein Mellifera e. V. bietet ab dem 22. Februar und 16. März einen Imkerkurs in Mering bei Augsburg an. Sowohl ein Anfänger- als auch ein Fortgeschrittenen-Kurs werden dabei angeboten. Dabei lernen die Teilnehmenden nicht nur die wesensgemäße Bienenhaltung kennen, sondern vertiefen ihre Beziehung zur Natur. Kursleiter ist Demeter-Imker Herbert Rappel.

Wie können die Bienen uns helfen, uns selbst wieder als einen Teil der Natur zu begreifen? Mit seinem Kurs „Mit den Bienen durchs Jahr“ bietet Mellifera die Gelegenheit, sich persönlich zu entfalten und zu entwickeln. Denn der Kurs ist auf andere Art gestaltet als gewöhnliche Imkerkurse. „Dabei tauchen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in die sinnliche Wunderwelt des Bienenstocks ein und begleiten die Bienen durch den Jahreslauf“, heißt es vom Veranstalter. Sie erleben das Erwachen im Frühjahr und die dynamische Entwicklung der Bienenvölker in der Schwarmzeit. Sie sehen junge Bienenvölker wachsen und nehmen an ihren Herausforderungen im Jahreslauf und ihren Vorbereitungen für den kommenden Winter teil.

Icon Vergrößern Imker Herbert Rappel leitet die Kurse in Mering. Foto: Gönül Frey, Archiv Icon Schließen Schließen Imker Herbert Rappel leitet die Kurse in Mering. Foto: Gönül Frey, Archiv

Imkerkurse in Mering: Herbert Rappel führt durchs Bienenjahr

Honig und andere Bienenerzeugnisse werden als kostbare Geschenke gesehen. Im Fokus steht jedoch die respektvolle Begegnung mit den Tieren und die Übung, jeden Bienenstock als individuelles Wesen kennen- und schätzen zu lernen, um ihm imkerlich die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen und die eigene Beziehung zur Natur zu vertiefen.

Der Kurs rund um dieses naturnahe Imkern findet in diesem Jahr für Anfänger wie auch Fortgeschrittene in Mering statt. Beginn ist für den Anfängerkurs am 22. Februar, der Kurs für Fortgeschrittene startet am 16. März. Der Kurs wird im Rahmen des Mellifera-Ausbildungsverbunds angeboten, einem Zusammenschluss von Imkerinnen und Imkern, die seit mehr als 20 Jahren wesensgemäß arbeiten und ihr Wissen gerne an angehende Bienenhalter weitergeben.

Weitere Informationen – auch zur Anmeldung – gibt es auf der Internetseite des Vereins. Fragen beantwortet Carmen Diessner von Mellifera telefonisch unter der Nummer 07428/945 249 24 oder per E-Mail an carmen.diessner@mellifera.de. (AZ)