Bei Imker Herbert Rappel ist der Honig lebendig und die Biene wild

Plus Vom Vermessungsingenieur zum Vollzeitimker: Herbert Rappel stellt mit 80 Völkern Demeter-Honig her. Er praktiziert eine naturnahe Tierhaltung und hat besondere Kunden.

Vorsichtig öffnet der Meringer Herbert Rappel den Bienenstock und zieht eine Wabe heraus. Dann geht ein Strahlen über sein Gesicht. "Das sieht besser aus, als ich gedacht hätte", sagt er. Seine Bienen haben schon ordentlich Pollen und Nektar gesammelt, neue Vorräte angelegt und auch vom Winter scheint noch Nahrung übrig zu sein. Für den hauptberuflichen Imker ein guter Start ins Frühjahr.