Viele kreative Ideen beim Weltkindertag am Badangergelände in Mering

„Wir freuen uns, dass das Wetter mitspielt,“ sagt Jessica Bader vom Organisationsteam des Weltkindertags am Meringer Badanger. „Man kann einfach mal durchschlendern oder auch aktiv mitmachen.“ Viel geboten wurde den kleinen und großen Besuchern an diesem sonnigen Nachmittag in Mering. Über zwanzig Stände warteten darauf, entdeckt zu werden.

Das macht den kleinen und großen Besuchern richtig Spaß in Mering

Jutta Heitzig beim Samenraten mit ihren Enkeln Nora und Leon.

Beim Bund Naturschutz Mering Ried hat sich Valerie Klatte-Asselmeyer etwas Besonderes einfallen lassen. Auf 23 Bildern kann man Pflanzen aus dem Garten erkennen – Kapuzinerkresse, Sonnenblumen, Erdbeeren und Tomaten sind darunter. Dazu gibt es 23 kleine durchsichtige Behältnisse mit den jeweiligen Samen darin. „Was gehört jetzt wohin?“, fragt die Umwelt- und Naturpädagogin. Jutta Heitzig aus Pfaffenhofen an der Glonn grübelt. Ihre beiden Enkelkinder sind schneller. Der neunjährige Leon und die sechsjährige Nora stellen schon die Samenbehälter auf die passenden Bilder. Mit ein bisschen Unterstützung meistern die drei die Aufgabe. „Das habt ihr richtig toll gemacht“, lobt die Oma ihre Enkelkinder. „Die Erdbeersamen hätte ich jetzt nicht erkannt.“ Valerie Klatte-Asselmeyer schmunzelt: „Wir wollten es nicht so leicht machen. Es gibt viele verschiedene Erdbeersorten und auch bunten Mais.“ Während sich Leon schon den nächsten Bildern zuwendet, kommt Familie Krump aus Mering dazu. „Das macht richtig Spaß. Aber ich kann noch nicht sagen, was mir am besten gefallen hat. Das war erst unsere erste Station“, erklärt die neunjährige Carlotta. „Ich muss jetzt erstmal weiter.“

Es gibt noch so viel zu entdecken: beim Christustreff der evangelischen Kirche werden Luftballontiere gebastelt, das Weltkindertagteam hat ein großes Angelspiel aufgebaut. Ketten aus Froot Loops, einem süßen Müsli, werden beim Team der Bastelstube Kissing aufgefädelt. Am Stand gegenüber bemalt die fünfjährige Anna eine Tasche, nebenan entstehen Pompon-Tiere. Schon von Weitem ist die lange Schlange am Glücksrad zu erkennen.

Wer es sportlicher mag, ist bei den Handballern des SV Mering richtig. Eine riesige, fast fünf Meter große Zielscheibe haben sie aufgeblasen. Gar nicht so leicht, mit den Bällen genau ins Schwarze zu treffen. Am Stand des Imkervereins schnuppert der neunjährige Levy: „Das riecht hier so toll.“ Sandra Kummer, 1. Vorsitzende des Imkervereins sagt: „Das hören wir häufiger.“ Sie ist gemeinsam mit ihrem Vater und dem 2. Vorsitzenden Philipp Klose am Stand aktiv: „Es macht echt Spaß. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei und die aus den Wachsplatten selbst gemachten Kerzen kann man mit nach Hause nehmen.“

Seit 20 Jahen ist das Ehepaar Häberle beim Weltkindertag in Mering aktiv

Es ist ein Tag für die Kinder. Das betont das Ehepaar Häberle. Seit zwanzig Jahren sind die beiden für die Organisation zuständig. „Die Kinder sollen heute im Mittelpunkt stehen“, sagt Barbara Häberle. Der Bezug zum heutigen Weltkindertag ist ihr eine Herzensangelegenheit: „Auf die Kinder kommt es an! Doch wir möchten auch die Jugendlichen einbeziehen.“ An vielen Ständen helfen die jungen Leute, sei es am Crêpes-Stand bei den Pfadfindern oder bei den Paar-Piraten des Deutschen Alpenvereins. Bleibt etwas Erlös übrig, kommt dies der Jugendarbeit der jeweiligen Vereine zugute.

Das Angelspiel gehört zu den Klassikern beim Weltkindertag in Mering.

Dankbar ist das Ehepaar auch für die viele ehrenamtliche Unterstützung – sei es beim Aufbau oder den Kuchenspenden. Die Organisation des Festes teilen sie sich mittlerweile zu sechst. Der Lohn sind die strahlenden Gesichter der Kinder am heutigen Tag. Doch bevor es mit einem Eis in der Hand auf den Nachhauseweg geht, heißt es: „It´s showtime in Mering!“ Die Rock ‘n‘ Roller und die Showtanzgruppen des SV Mering wie auch die Jugendgarde des Faschingskomitees Mering Lach Moro beeindrucken mit ihren Aufführungen.