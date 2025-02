Herausforderung für Kitas in Aichach-Friedberg: Personalmangel belastet Betreuungsangebote

Der Fachkräftemangel in Kitas ist eklatant. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg wird vielerorts händeringend Personal gesucht, um die Betreuungszeiten aufrechtzuerhalten. Das gelingt nicht immer. Beispiel Friedberg: Zuletzt wurden die Eltern der Kita St. Christophorus darüber informiert, dass die eigentliche Betreuungszeit bis 15.30 Uhr aufgrund der knappen Personalsituation erstmal nicht mehr angeboten werden kann. Solche Kürzungen betreffen gerade zwei Einrichtungen des Kinderheimvereins in Friedberg, der Träger der Kitas in der Stadt ist. „Der staatliche Schlüssel muss erfüllt werden, um auch Förderungen zu erhalten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Kinderheimvereins, Richard Schulan. Dies könne momentan nur mit Abstrichen erfüllt werden. Auch beim Jonglieren mit dem Personal sind Grenzen gesetzt. „Es ist eine schmale Gradwanderung, um den gesamten Betrieb aufrechtzuerhalten.“ Auch andere Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg kämpfen immer wieder mit Personalmangel.

Lara Bolz

Friedberg

Aichach-Friedberg