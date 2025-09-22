Spiel und Spaß beim Familienfest im Friedberger Stadtgarten

Kinder, Erwachsene und die Ehrenamtlichen der Vereine sind am Samstag im Friedberger Stadtgarten: Es ist Weltkindertag. Bei Sonnenschein, Getränken und Essen steht der Spaß und die Vernetzung im Vordergrund. Das Fest ist gut besucht, die Kinder gut beschäftigt, während es sich bei den Erwachsenen rund um den Austausch dreht.

Im Friedberger Stadtgarten ist Spaß für Kinder und Austausch mit Vereinen geboten

Vor Ort sind unterschiedlichste Stände geboten: Die Grundschule Ottmaring, die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE), das Kinderhaus St. Benno, der Familienstützpunkt West Friedberg mit einer Babysitterbörse, die AWO und das Jugendzentrum. Flyer und ein paar Süßigkeiten schmücken die meisten Biertische, während mit einer Hüpfburg, Riesenseifenblasen, Basteln oder auch einem QR-Code-Quiz für genügend Unterhaltung gesorgt ist.

Hinter dem Kuchenstand stehen drei Frauen vom Bürgernetz und verkaufen Kuchen. Ab und zu naschen sie auch selbst ein Stück, aber vor allem stehen sie dort, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Beim Tisch des Jugendzentrums gibt es Würstchen und unterschiedliche Spiele wie Uno, die von ehrenamtlichen Jugendlichen betreut werden. Auch die AWO ist vor Ort, denn sie möchte ihre Präsenz im Bereich Familie verstärken und auf ihr Ferienprogramm für Kinder hinweisen. Das Kinderhaus St. Benno bietet Glitzer-Tattoos und Armbänder an und wird eifrig von bastelnden Kindern besucht.

Das Kind sucht sich schonmal einen Babysitter aus. Foto: Leni Janser

Bei der vom Familienstützpunkt organisierten Babysitter-Börse tragen Jugendliche Schilder mit der Aufschrift Babysitter, so können Familien direkt auf sie zukommen, wenn sie Interesse haben. „Das persönliche Kennenlernen bei einem Babysitter ist sehr viel wert“, findet Christine Brookmann vom Familienstützpunkt.

Das Kinderhaus St. Benno bietet Glitzertattoos und Armbänder an und wird von eifrig bastelnden Kindern besucht. Foto: Leni Janser

Der Stadtgarten zeigt sich im Sonnenschein von seiner besten Seite. Foto: Leni Janser

Wer steht hinter dem Familienfest und was ist das Ziel?

Cornelia Böhm, Vorsitzende des Beirats für Kinder, Familie und Schule ist zufrieden: „So viel Zuspruch hätte ich nicht erwartet.“ Ihr ging es bei der Planung darum, dass sich Vereine und Institutionen, die im Bereich Familie tätig sind, präsentieren können. „Es gibt städtisch und privat so viel Tolles, aber das ist oft nicht bekannt.“ Das Ziel des Familienfestes ist also der Informationsaustausch und die Vernetzung zwischen den Einrichtungen untereinander, aber auch zwischen diesen und den Besuchern.

Das Fest wurde in kleinem Kreis selbst organisiert, vor allem von Florian Fleig und Cornelia Böhm. Nächstes Jahr möchte Böhm früher mit der Organisation beginnen, damit mehr helfende Hände anpacken. Die Einrichtungen selbst seien eine große Hilfe gewesen: „Sie haben viel selbst in die Hand genommen“, sagt Böhm.