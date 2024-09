Nach Trainer-Rauswurf: Spieler-Duo übernimmt beim FC Stätzling

Nach einem schwachen Saisonstart mit vier Siegen sowie vier Niederlagen in der Bezirksliga Schwaben Nord gehen der FC Stätzling und Trainer Emanuel Baum getrennte Wege. Der FC belegt mit zwölf Punkten aus acht Spielen aktuell den sechsten Tabellenplatz. Die vier Niederlagen, davon zwei an den letzten beiden Spieltagen, stechen dabei besonders heraus. Der FC unterlag in der gesamten Vorsaison lediglich viermal seinem Gegner.

