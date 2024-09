Brand einer Lagerhalle in Kissing: Schweißarbeiten sorgen für Großeinsatz

Der Brand in einer Lagerhalle im Kissinger Industriegebiet löste vergangenen Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die schwierige Lage und Explosionen von Gasflaschen erschwerten den Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Brand ein 73-Jähriger verletzt, später kam heraus, dass der Mann schwer verletzt in eine Spezialklinik eingeliefert worden war. Nun steht auch die Brandursache fest. Verursacher war wohl der Mann selbst.

Großbrand in Kissing: Brandursache steht fest

In einer Pressemitteilung erklärt das Polizeipräsidium Schwaben Nord, dass der Brand durch Schweißarbeiten in der Lagerhalle ausgelöst wurde. Der 73-Jährige soll die Arbeiten selbst durchgeführt haben. Er soll noch versucht haben, das entfachte Feuer zu löschen, allerdings ohne Erfolg. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Murnau geflogen werden.

Laut Polizei liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei 150.000 Euro. Die Halle brannte vollständig aus und stürzte teilweise ein. Bei dem Brand waren rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr Kissing koordinierte den Einsatz. Die Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. (AZ)