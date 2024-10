Endspurt in Dasing: Letzte Phase der Bauarbeiten an der B300 beginnt

An der B300 in Dasing sind die Bauarbeiten im vollen Gange. Im nördlichen Bereich an der A8-Anschlussstelle Dasing wurden bereits der Kreisverkehr als auch die dazugehörigen Auffahrrampen erneuert. Auch die Fahrbahn in Richtung Dasing konnte planmäßig fertiggestellt werden. In der finalen Bauphase wird nun die Spur in Richtung Aichach neu asphaltiert. Die Umleitung wird Montag gegen 10 Uhr umgedreht.

Christoph Eichstaedt, Abteilungsleiter für Aichach-Friedberg am staatlichen Bauamt Augsburg, zeigt sich zufrieden. Die erste und zweite Bauphase seien planmäßig gelaufen. In diesen wurde der Kreisverkehr inklusive der vier Anschlussäste und die Fahrbahn in Richtung Dasing neu asphaltiert. „Wie veranschlagt haben die Arbeiten hier jeweils eine Woche gedauert“, erklärt Eichstaedt. Die neue Asphaltierung sei bitter nötig gewesen, denn die alte zeigte deutliche Schäden. Der Kreisverkehr, der vor Ort liebevoll „Krake“ genannt wird, wurde zuletzt 2004 erneuert. Dass es nun zwanzig Jahre später erneut zum Bau kommt, sei laut den Verantwortlichen kein Wunder. Circa 25.000 Fahrzeuge seien normalerweise tagtäglich auf der B300 in Dasing unterwegs, darunter auch zahlreiche LKWs, das mache dem Asphalt zu schaffen.

Icon Vergrößern Die starke Abnutzung der Straße macht sich besonders bei den Rissen in der Asphaltschicht bemerkbar. Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Die starke Abnutzung der Straße macht sich besonders bei den Rissen in der Asphaltschicht bemerkbar. Foto: Emilya Icer

B300 Dasing: Bauarbeiten liegen im Zeitplan

„Vergleichen kann man das mit einem Teppich zuhause, je mehr darauf gelaufen wird, desto stärker ist die Abnutzung. Noch dazu muss der Asphalt hier Temperaturen zwischen minus 20 Grad Celsius und 50 Grad Celsius aushalten, auf Dauer bedeutet das starken Verschleiß“, erläutert Christoph Eichstaedt. 19.000 Quadratmeter werden laut Bauaufseher Johann Albrecht in allen drei Bauphasen asphaltiert. Der Overfly über dem Kreisverkehr ist aktuell komplett gesperrt, das dient vor allem den Arbeitern vor Ort, für die die Sperrung mehr Sicherheit bietet.

Der starke Nebel und die hohe Luftfeuchtigkeit erschwerten die Arbeit an der Fahrbahn in Richtung Dasing, besonders die neu gemachten Fahrbahnmarkierungen. „Hier kam es zu einer minimalen Verzögerung, die für den Autofahrer aber keinerlei Auswirkungen hatte. Lediglich die Baufirma musste ihren freien Sonntag opfern und an diesem die Markierungen festsetzten“, erklärt der zuständige Abteilungsleiter Eichstaedt. Besonders bei der Fahrbahnmarkierung geht es noch um Handarbeit, die Vormarkierungen werden mit einer Schnur per Hand auf den Boden gezeichnet.

Icon Vergrößern Bei der Markierung der Fahrbahn ist Handarbeit gefragt. Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Bei der Markierung der Fahrbahn ist Handarbeit gefragt. Foto: Emilya Icer

Probleme mit den Umleitungen machten vor allem Navigationssysteme. Diese suchen oft neue Routen, die von der Umleitung abweichen. „Wir als Bauamt suchen extra die leistungsstärkste Route heraus und stellen diese Daten frühzeitig zur Verfügung. Einige Systeme übernehmen das, viele jedoch nicht“, erklärt Eichstaedt. Besonders Google mache Probleme, da sich der Server nicht durch offizielle Kanäle informieren lässt, sondern ausschließlich durch Nutzerdaten. Die vorgeschlagenen Routen der Navigationssysteme sind in der Regel deutlich länger als die offizielle Umleitung.

Baustellen sind der Preis für ein funktionierendes Verkehrsnetz

Dass es auf den Umleitungen öfter mal zu Staus kommt, ist laut Eichstaedt völlig normal: „Natürlich funktionieren die Umleitung nicht genauso gut wie die ursprüngliche Strecke, aber genau das verdeutlicht, dass die Straße gebraucht wird, sonst könnten wir hier auch Gemüse anpflanzen!“ Das Bauamt bittet auch Autofahrer, sich selbst über Baustellen zu informieren und stellt frühstmöglich Informationen zur Verfügung, sogar QR-Codes verteilt das Amt immer häufiger.

Icon Vergrößern Christoph Eichstaedt zeigt sich zuversichtlich, dass auch die finale Bauphase planmäßig verlaufen wird. Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Christoph Eichstaedt zeigt sich zuversichtlich, dass auch die finale Bauphase planmäßig verlaufen wird. Foto: Emilya Icer

Seit den frühen Morgenstunden laufen vor Ort die Arbeiten für die dritte und letzte Bauphase. Die Umleitung wird umgedreht und die Sperrung gilt nun für die Fahrtrichtung Aichach. „Dass wir die Umleitung umdrehen ist natürlich nicht ganz einfach und bedeutet auch für den Autofahrer eine Umstellung, aber nur so können wir eine Bauzeit von nur einigen Wochen ermöglichen. Anderenfalls müssten die Bauphasen auf mehrere Jahre aufgesplittet werden“, betont Christoph Eichstaedt. Ab circa 10 Uhr morgens sollen die Fahrtrichtung Dasing und Augsburg dann frei sein, Verzögerungen sollten eingeplant werden.

In Fahrtrichtung Aichach führt die Umleitung über Dasing-Lindl nach Laimering und das Gewerbegebiet „Acht 300“ bis hin zur B300-Anschlussstelle Gallenbach. Das staatliche Bauamt Augsburg stellt auf seiner Homepage ausführliche Informationen zur Verfügung. Geplantes Ende der letzten Bauphase ist der 31. Oktober, bis dahin bitten die Verantwortlichen um Geduld.