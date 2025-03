Fadumo Korn wurde als Kind selbst beschnitten – und klärt heute auf

230 Millionen Frauen sind weltweit beschnitten, davon circa 17.000 in Deutschland. Mit diesem Thema beschäftigt sich Fadumo Korn in ihrem Verein „Nala – Bildung statt Beschneidung“. So stellte Korn die Projekte ihres Vereins am Sonntag beim Frauenempfang im Rahmen des internationalen Frauentags in Friedberg vor. Das Frauenforum Aichach-Friedberg lud zum 19. Mal zu der Veranstaltung im Wittelsbacher Schloss ein. Mit Sekt, afrikanischem Essen und Musik vom Friedberger Chor „Gloria“ konnte trotz des schwierigen Themas eine lockere Stimmung erzeugt und ein hoffnungsvoller Ausblick gegeben werden.

Viola Köhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beschneidung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis