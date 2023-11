55 neue Wohnungen geplant: Wie viel Zuzug verträgt Stätzling?

Plus An der Haberskircher Straße soll eine neue Wohnanlage entstehen. Im Planungsausschuss sorgt das für eine Diskussion über die Zukunft des Friedberger Stadtteils.

Fünf neue Häuser mit insgesamt 55 Wohnungen - verträgt Stätzlings Ortsmitte eine solche Verdichtung? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats in seiner letzten Sitzung. Anlass ist eine Bauvoranfrage für das Grundstück an der Haberskircher Straße 25, wo derzeit noch ein Bauernhof steht.

Zwar wurde das Vorhaben in einer vorangegangenen Sitzung einmal kurz unter Bekanntgaben angesprochen, allerdings ohne größere Reaktion des Gremiums. Mit geringen Änderungen könnte es nach dem Einfügungsparagrafen genehmigt werden, hieß es damals. Jetzt beantragte die CSU, das Thema noch einmal ausführlich zu beraten, und auch aus der SPD kam der Wunsch nach einer erneuten Vorstellung.