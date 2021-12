Friedberg

vor 1 Min.

Was sich die Menschen in Friedbergs Stadtteilen wünschen

Der Platz um den Maibaum in Bachern soll aufgewertet werden. Das wünschen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils.

Plus Auch in Bachern und Derching laufen jetzt Ortsentwicklungskonzepte. Dort entstehen Ideensammlungen für die Zukunft.

Von Thomas Goßner

Die ehemals dörflichen Stadtteile von Friedberg sind im Wandel begriffen. Landwirtschaftliche Hofstellen weichen Wohnanlagen, Neubürger suchen ihren Platz, alte Strukturen gehen verloren. Doch wie lassen sich die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger mit diesen oft von außen bestimmten Veränderungen in Einklang bringen? Der Stadtrat will dies mithilfe von Ortsentwicklungskonzepten erreichen, bei denen die Bewohner selbst Ideen entwickeln und Scherpunkte setzen. Den Auftakt machte Rinnenthal bereits im Herbst 2017, dann folgte Haberskirch. Inzwischen sind Bachern und Derching an der Reihe, die jetzt Thema im Planungsausschuss waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen